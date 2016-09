Nel 2015 cresce il Valore della Produzione e il Valore Aggiunto per le imprese italiane: Lecce in undicesima posizione

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il 2015, visto con gli occhi delle imprese italiane che hanno i bilanci in utile, può essere considerato un anno buono, con una bella iniezione di fiducia e ancor prima di ricavi per le stesse.

Lo confermano due dati: l’incremento del fatturato e l’aumento del valore aggiunto. Lecce in questa speciale classifica si colloca in undicesima posizione. La città Barocca consuntiva una crescita del 23% sul valore aggiunto e il 19% sul valore della produzione. In un Paese come quello fotografato dall’Istat, con la crescita zero del Pil, non mancano quindi aziende capaci di generare ricchezza.

La crescita a due cifre del valore aggiunto emerge dall’elaborazione condotta da Infocamere per il Sole24ore su un campione di quasi 369mila bilanci 2015 depositati in forma elettronica. Sono state incluse le società che l’anno scorso hanno avuto un utile ed escluse le società quotate. Dalla lettura dei bilanci emerge un altro elemento positivo: la leggera riduzione, al 33,6% dal 36,1%, dello stock delle aziende che hanno chiuso i conti in perdita.

Il dato di fatto è che le aziende hanno prodotto e venduto di più. Le imprese sono riuscite a reagire e a crescere creando quei presupposti che in un prossimo futuro potrebbero portare alla creazione di nuovi posti di lavoro. I settori trainanti sono stati il turismo, l’agroalimentare e in alcune zone l’automotive. C’è, insomma, un Sud del Paese che dimostra di avere margini di crescita e miglioramento pur in un contesto di pesante deficit infrastrutturale.

Oronzo Cristian Guarino