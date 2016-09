MigrArti, il corto del salentino Valenti premiato alla Mostra del Cinema di Venezia

Share 0 Share 0 Share 0

VENEZIA/LECCE – Il cortometraggio del leccese Alessandro Valenti si aggiudica il premio “MigrArti” alla 73esima Mostra del cinema di Venezia.

L’opera del regista leccese intitolata “Babbo Natale” si è aggiudicata la vittoria ex aequo con “Amira”, il corto diretto da un altro pugliese Luca Lepone. A conquistare la giuria della kermesse, presieduta dal regista Ferzan Ozpetek, è stata la favola visionaria raccontata da Valenti e prodotta da Saietta Film in collaborazione con la comunità Emmanuel di Lecce che narra dello sbarco in Salento di due bambini africani che finiscono per imbattersi in uno strano personaggio vestito da Babbo Natale, che aiuta i protagonisti nella scoperta dell’Occidente e nella loro ricerca di una vita migliore.

Una vicenda, quella che racconta il cortometraggio, che nasce dall’ascolto delle tante storie dei rifugiati e richiedenti asilo accolti nel Centro, due dei quali hanno anche lavorato alla sua produzione. Le due opere made in Puglia hanno sbaragliato una concorrenza composta da altri 14 corti e documentari vincitori del bando “MigrArti” del Mibact ideato, quest’anno, per la promozione di progetti cinematografici che hanno contribuito alla valorizzazione delle culture delle popolazioni immigrate in Italia, nell’ottica dello sviluppo, del confronto e del dialogo interculturale.

“Un riconoscimento alle meravigliose storie raccontate ma anche alla tradizione di accoglienza e integrazione della Puglia”: questo il commento alla notizia della premiazione dell’assessore regionale all’industria turistica e alla cultura Loredana Capone.

I corti, le docufiction e i documentari, realizzati sia da realtà associative che da società di produzione cinematografica, in collaborazione con le realtà operanti sui territori, hanno raccontato per immagini stralci di vita nel carcere, storie di famiglie e di diverse culture che vivono il processo di integrazione nel tessuto sociale del nostro Paese e anche quelle rifugiati politici, tracciando uno spaccato dei ‘nuovi italiani’ per cercare e riconoscere le varie realtà che in Italia si occupano di quei popoli migranti che fanno ormai parte integrante dal punto di vista umano, economico, culturale e lavorativo del tessuto sociale del sistema Paese.

Felice per la vittoria del regista leccese si è detto anche il sindaco di Lecce Paolo Perrone. “La vittoria di Alessandro Valenti nella sezione “MigrArti” (in ex-acqueo con “Amira” di Luca Lepone), con il film Babbo Natale, in concorso al Festival del Cinema di Venezia, rappresenta la testimonianza concreta della creatività e dell’estro di questa terra, una vera e propria fucina di talenti capace di regalare infinite emozioni e di esportare artisti a tutto tondo” ha dichiarato il primo cittadino.

“Sono doppiamente felice perché la storia raccontata da Valenti – e che ha avuto il supporto della Saietta Film di Edoardo Winspeare che ha prodotto il cortometraggio in partnership con la Fondazione Emmanuel “Francesco Tarantini di Lecce e Casa Francesco – parla di accoglienza e di integrazione, di amore e solidarietà, “ingredienti” di cui si nutre ogni giorno il nostro territorio” ha aggiunto.