Condotta sottomarina, il Consiglio Comunale di Nardò dice “no”. Accolto emendamento dell’opposizione

NARDO’ (Lecce) – Ok all’unanimità dal Consiglio Comunale di Nardò alla revoca del protocollo d’intesa con Regione Puglia, Autorità Idrica e Acquedotto Pugliese nella parte in cui prevede lo scarico in mare delle acque reflue, la condotta sottomarina e il collettamento delle rete fognaria di Porto Cesareo alla rete di Nardò.

L’assise ha accolto l’emendamento dei consiglieri di minoranza Lorenzo Siciliano e Paolo Maccagnano che hanno chiesto a chiare lettere di salvaguardare il finanziamento di 8 milioni di euro per la realizzazione della rete fognaria nelle marine.

L’assessore all’Ambiente Graziano De Tuglie ha ribadito la necessità di ricorrere al riuso integrale dei reflui urbani depurati in agricoltura e per gli altri usi civili e industriali compatibili. “In un territorio a rischio desertificazione – ha spiegato – non possiamo permetterci di gettare l’acqua in mare. Invece di questo protocollo la vecchia amministrazione avrebbe dovuto puntare ad avere un impianto d’avanguardia per la depurazione delle acque, come a Fasano”.

Il protocollo, approvato lo scorso 29 gennaio, sarebbe dunque “inaccettabile anche perché l’allungamento della condotta di scarico a 2 km non dà alcuna garanzia di inertizzazione. È fatto per essere funzionale agli interessi di Aqp e infatti è stato imposto, invece di essere discusso o fatto oggetto di trattativa. Purtroppo è una questione di flussi finanziari che, com’è noto, non si fanno influenzare dalle correnti”.

Per il sindaco Pippi Mellone si tratta della “madre delle battaglie civili e politiche, il frutto della mobilitazione determinata di gruppi politici, associazioni, cittadini che si espressero con le 3500 firme per il referendum e che furono calpestati dalla vecchia amministrazione. Oggi abbiamo sanato la frattura tra la città e quest’aula. Chi vorrà fare la condotta su questo territorio dovrà attrezzarsi di carri armati. In ogni caso – sottolinea – il Consiglio comunale oggi torna ad essere l’espressione della volontà della città e dei cittadini”.

Per il consigliere di opposizione Lorenzo Siciliano la condotta a mare è “un’infrastruttura più che discutibile e sostituibile, come anche ribadito dal Presidente Emiliano in altre realtà come Manduria, con modelli di smaltimento e riutilizzo dei reflui molto più al passo con i tempi e rispettose di un ambiente di per sé martoriato che abbiamo il dovere morale, etico e politico di tutelare a denti stretti”. Del resto, la votazione quasi all’unanimità sull’emendamento presentato da lui e Maccagnano ha dimostrato come “l’interesse collettivo su temi così importanti si possa garantire davvero, superando, almeno per una volta, le schermaglie di appartenenza”.