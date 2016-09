Cambio al vertice del comando provinciale: arriva il colonnello Giampaolo Zanchi

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Cambio al vertice del Comando provinciale dei carabinieri di Lecce. A raccogliere il testimone del colonnello Nicodemo Macrì, alla guida dal 2013, è il colonnello Giampaolo Zanchi che questa mattina si è presentato alla stampa durante un incontro nella sede del comando di via Lupiae.

Romano, alla soglia dei 44 anni e con una carriera già ricca alle spalle, Zanchi, al suo primo incarico in Puglia, dalla Capitale si è trasferito in Salento con la moglie e i due figli. “Sono rimasto affascinato dalla bellezza di Lecce e da questa stupenda provincia”

ha dichiarato il colonnello che ha raccontato di aver intrapreso questo nuovo incarico con l’auspicio di “proseguire il lavoro fatto dal mio predecessore che mi ha lasciato un comando rodato, coeso e ben aderente al territorio”.

Mantenere la continuità rispetto al passato sarà, dunque, una delle priorità, in particolar modo rispetto alla lotta alla criminalità organizzata. In questo ambito, in Salento da tempo “mancano episodi eclatanti ma questo non ci farà abbassare la guardia, anzi. E’ un segnale che deve incentivare la nostra presenza sul territorio per evitare recrudescenze del passato” ha dichiarato Zanchi, che si è espresso anche in merito ad altri temi “sensibili” per il territorio.

Come il fenomeno migratorio, “che va monitorato perché diventa sempre più dilagante”, e quello della lotta al terrorismo, su cui vi è una forte “spinta informativa oltre che una sempre maggiore formazione di uomini impiegati nelle varie aliquote dedicate”. Dopo la formazione ed un lungo periodo trascorso in Campania, tra il salernitano e il napoletano, dove ha ricoperto incarichi nell’ambito territoriale e operativo, e a Roma presso il comando generale, il colonnello è approdato ora a Lecce.

“Mi trovo in una realtà nuova e sono onorato e soddisfatto per questo incarico. Sono sereno e sicuro del lavoro che sarà svolto perché so di trovare un assetto ed una macchina organizzativa assolutamente aderente al territorio fatta di collaboratori validissimi” ha aggiunto il nuovo comandante.