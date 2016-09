Red, garanzia giovani, welfare to work: a Nardò il convegno “Misure di politica attiva per il lavoro”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Lavoro, welfare, opportunità per il futuro, disoccupazione. Saranno questi i temi centrali di “Misure di politica attiva per il lavoro”, il convegno organizzato dall’ente di formazione Medeur con il patrocinio del Comune di Nardò che si terrà martedì 6 settembre alle 18.30 nel Chiostro di Sant’Antonio.

L’incontro, a cui prenderà parte anche l’assessore regionale alla formazione e lavoro Sebastiano Leo, ruoterà intorno al mondo del lavoro e ai programmi previsti dalla Regione Puglia a supporto di giovani, disoccupati e imprese. Nello specifico la discussione sarà incentrata su Red, Garanzia Giovani e Welfare to Work.

Il primo è il cosiddetto “reddito di dignità” regionale, una misura di integrazione del reddito per le persone che si trovano in difficoltà tali, anche temporanee, da essere al di sotto della soglia economica minima per una esistenza almeno accettabile. Il Red è uno strumento di contrasto alla povertà e di supporto a un percorso di inserimento sociale e lavorativo.

Il secondo strumento è la Garanzia Giovani (Youth Guarantee), il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile che ha previsto finanziamenti per i Paesi membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che sono investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti Neet).

Il terzo è Welfare to Work, l’offerta formativa della Regione Puglia rivolta agli enti di formazione professionale che mette a disposizione corsi di formazione gratuiti e retribuiti per cittadini in difficoltà occupazionale residenti in Puglia. Insomma, un appuntamento per capire come e quando approcciarsi a questi strumenti fondamentali per il mondo del lavoro in Puglia.

Relatori del convegno saranno il sindaco di Nardò Pippi Mellone, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Nardò e presidente del coordinamento istituzionale dell’Ambito sociale di zona di Nardò Daniela Dell’Anna, il consigliere comunale Antonio Tondo, il direttore di Medeur Andrea Vito Barone oltre all’assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.