Il premier Matteo Renzi sarà a Lecce per sostenere le ragioni del “sì” al referendum

LECCE – Il presidente del Consiglio e segretario nazionale Pd Matteo Renzi sarà a Lecce.

E’ lo stesso capo del Governo a confermarlo nella sua e-news. “Farò iniziative sul referendum venerdì sera, il 9 settembre, a Lecce e lunedì in Campania. Sarò alla Fiera del Levante di Bari sabato mattina”, comunica nella sezione “Informazioni di servizio. Agenda”.

E, dunque, le ragioni del ‘sì’ al referendum costituzionale saranno al centro dell’incontro, in programma alle 20.30 al Teatro Politeama Greco, salvo variazioni. “Se le cose vi vanno bene così come sono, votate pure no. Ma a quel punto ci teniamo per decenni la classe politica più numerosa e costosa d’Occidente, la confusione tra Regioni e Stato centrale e un sistema di doppia fiducia a Camera e Senato che è una delle principali cause di instabilità italiana: 63 governi in 70 anni”, spiega il premier.

“Il referendum è tutto qui – aggiunge – ogni giorno che passa vengono meno gli alibi di chi mi accusava di personalizzare il quesito. Adesso che non ci sono più veli e incomprensioni, entriamo nel merito. E chiediamo agli italiani se vogliono cambiare o se preferiscono che tutto resti immobile”.

A fare gli onori di casa ci saranno i dirigenti provinciali del Pd e i suoi massimi rappresentanti a tutti i livelli: dal segretario provinciale Pd Salvatore Piconese a quello cittadino Fabrizio Marra, dal viceministro Teresa Bellanova ai parlamentari Salvatore Capone e Fritz Massa, passando per i rappresentanti al Governo regionale e per il capogruppo dem a palazzo Carafa Paolo Foresio, renziano della prima ora.

Unica incognita, la presenza del consigliere regionale dem Ernesto Abaterusso, convintamente schierato sulle posizioni del “no” al referendum, in linea con quanto espresso dall’ex premier Massimo D’Alema che proprio oggi, aprendo l’assemblea per il No al referendum da lui organizzata al cinema Farnese di Roma, ha dichiarato: “La vittoria del ‘no’ segnerebbe la fine del partito della Nazione renziano. Il che sarebbe un bene per il Pd e per il Paese”. Tra coloro che vi hanno preso parte, lo stesso Abaterusso.