A spasso con pistole appese alla cintura spaventa i passanti, ma le armi sono finte: denunciato

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – A spasso per il centro con un’amica travestito da “pistolero”, per partecipare ad un evento musicale in maschera. Ha giustificato così la sua tenuta il 30enne tarantino che nel pomeriggio di ieri ha portato scompiglio passeggiando lungo via Trinchese con due pistole, poi rivelatesi finte. L’insolita “mascherata” è costata all’uomo una denuncia per procurato allarme.

Tutto è partito dalla segnalazione di alcuni cittadini e di un agente della polizia municipale a cui non è sfuggito il vistoso cinturone che il giovane con nonchalance indossava, appeso al quale vi erano le armi. Terrorizzati dalla vista delle pistole, che da lontano avevano l’aria di essere autentiche, hanno chiamato il 113.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha bloccato in tutta sicurezza il tarantino cogliendolo alle spalle nelle vicinanze dell’incrocio con via Cavallotti. L’uomo sarebbe anche potuto essere un soggetto pericoloso intenzionato ad utilizzare le armi in mezzo alla folla, dunque gli agenti dovevano agire mettendo in atto tutte le misure di sicurezza necessarie.

Il controllo sulle pistole ha subito svelato l’arcano: le due armi, infatti, erano finte così come ha subito confermato lo stesso possessore. In particolare, una di queste, del tipo semiautomatico, color argento metallizzato e con impugnatura di colore nero, presentava una linguetta rossa all’interno della canna che era possibile vedere solo guardandola da vicino, mentre l’altra, di colore nero del tipo semiautomatico, era priva di tappo rosso.

Il 30enne, compreso l’equivoco, ha spiegato che le pistole finte facevano parte di un travestimento che aveva scelto per partecipare ad una festa musicale in maschera che si sarebbe tenuta a Lecce. La giustificazione, però, non gli è bastata per tenersi lontano dai guai.

Gli agenti, infatti, considerato l’orario e la presenza in via Trinchese di numerose persone, hanno proceduto a denunciarlo a piede libero per procurato allarme. Le finte pistole, inoltre, sono state sequestrate.