Specchia 9 – 10 – 11 settembre 2016: Festa della Madonna del Passo

SPECCHIA (Lecce) – La Parrocchia Presentazione della Vergine Maria e il Comitato Festeggiamenti comunicano che nei giorni del 9,10 e 11 Settembre prossimi a Specchia si svolgerà la Festa della Madonna del Passo, chiamata così perché la cripta (Laura Basiliana)”: a lei dedicata è un “passo e si trova sulla strada che tange Specchia e porta da Sud a Nord. Inoltre, come scrive lo storico locale, il Prof. Antonio Penna sul suo libro: “Chiese e palazzi di Specchia”, nei pressi del luogo sacro, poco fuori il paese, è ubicata una colonna, che porta incisa la frase: “Ut tuum nostros dirigere passus” (Che il tuo passo diriga i nostri passi). Probabilmente, in quanto il luogo dove è costruita la cripta, una volta era punto di notevole importanza strategica militare e commerciale del Capo di Leuca. Inoltre, cripta e colonna non sono distanti dalla Serra dei Peccatori, dove si trovava l’antica Via dei Pellegrini, percorsa per raggiungere la città di San Pietro o addirittura la Terra Santa.

La Madonna del Passo entrò nella devozione degli specchiesi che a lei si sono rivolti nei momenti particolarmente drammatici della loro storia, ma soprattutto durante l’ultima guerra, i più anziani ricordano ancora le donne recarsi in pellegrinaggio alla cripta, implorandola di far tornare incolumi i figli e i mariti dalla guerra.

La festa civile avrà inizio nella serata di Venerdì 9 settembre, in Piazza del Popolo, alle ore 21.00, divertente cabaret con “I MalfAttori”, Gruppo Comico è formato da Sabina Blasi, Gianpaolo Viva, Sergio Orlanduccio, Roberto Rovito, che torna a Specchia con nuovi e divertenti sketch. Il repertorio dello spettacolo è composto di una serie di esilaranti gag che descrivono, in maniera ironica e iperbolica, diversi aspetti e avvenimenti della vita quotidiana.

Nel corso della mattina di Sabato 10 settembre e per tutta la durata della processione, preceduta dalla Santa Messa, si esibirà la Banda “Rocco Zippo” Città di Specchia, con la statua che risale al ‘700, in legno policromo di scuola veneziana, attraverserà le vie della cittadina, al rientro in Piazza del Popolo verrà accolta da un’emozionante fantasia di fuochi pirotecnici e dall’ “Ave Maria” cantata da Francesca Profico (concorrente di “The Voice” RAI 2). A seguire in Piazza del Popolo, alle ore 22.00, a cura del Forum dei Giovani, grande spettacolo con “Festival Bar Italia”, un evento dedicato alla musica italiana da ballare, con Vanny Dj, presenta Fabio Marzo, al violino, Chiara Conte con l’animazione delle Ragazze Italiane Marielisa e Francesca.

Nella mattinata di Domenica 11 settembre nei pressi della cripta, si svolgerà la tradizionale omonima Fiera – mercato, d’istituzione secolare, con mercatino etnico, agro-alimentare e artigianale, mentre per le vie della cittadina e in serata in Piazza del Popolo alle ore 20.30 si esibirà la Fanfara dei Bersaglieri di Altamura, composta da sempre da giovani bersaglieri ed eccellenti musicisti, svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Il suo repertorio spazia dalla tradizione bersaglieresca, alla musica classica e moderna con arrangiamenti esclusivi e personalizzati, grazie anche ai suoi validi solisti che danno sempre quel tocco di personalità nelle inconfondibili esecuzioni.

Alle ore 21.30 in Piazza Aldo Moro, spettacolo live con “Le Fontane Danzanti Cazacu’s”, con protagonisti il fuoco e l’acqua. In una fantasmagoria di riflessi e giochi di luce e colori, infiniti zampilli d’acqua e fiamme danzeranno sulle note di brani musicali classici e moderni,regalando al pubblico momenti impossibili da dimenticare, presentate nel 2013 anche in Piazza San Pietro nella Città del Vaticano.

Domenica 11 settembre alle ore 16.00 spazio alla “Maratona della Madonna”, organizzata dalla ASD Sport e Fitness Center di Specchia. L’allestimento delle luminarie saranno a cura della Ditta Torquato Parisi di Taurisano e i fantasiosi fuochi pirotecnici saranno della Ditta Francesco Mega srls da Scorrano.

La grande novità di questa edizione sarà che tutti gli specchiesi che, per lavoro, per studio o per altri motivi, nei giorni della Festa della Madonna del Passo, si troveranno lontano dalla cittadina, potranno seguire in diretta via streaming: la Santa Messa, i momenti più importanti della processione e i fuochi di artificio in Piazza del Popolo su: www.radiodelcapo.it.