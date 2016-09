Nardò – Ciampino finisce 0-2. Avvio di stagione shock per il toro

Share 0 Share 0 Share 0

NARDÒ (Lecce) – Toro all’esordio in campionato, tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” i granata di Maragliulo ospitano i rossoblù della Città di Ciampino guidati da Santoni.

Gara vivace fin dalle prime battute: trascorrono appena 60 secondi e Bosi si invola nell’area di rigore neretina, cade giù dopo un contrasto con Musca e reclama il penalty. L’arbitro Di Paolo di Chieti vede la simulazione del rossoblù e lo punisce con il cartellino giallo. Risponde il Nardò con l’ex Lecce Carrozza che affonda sulla sinistra e scodella al centro: Oretti approfitta di un rinvio corto della difesa laziale a dal limite dell’area di rigore calcia verso la porta difesa da Peri, la sua conclusione è di poco fuori.

L’avvio granata è però da dimenticare, prova ad approfittarne il Ciampino: al 6′ Cassetti da pochi metri calcia a botta sicura ma la sfera accarezza il palo della porta difesa da Petrachi e si spegne sul fondo. Trascorrono appena due minuti e De Pascalis ferma in area, con l’ausilio di un braccio, la conclusione di Bosi: Di Paolo non ha dubbi e decreta il calcio di rigore. Petrachi, si supera, e dagli undici metri ipnotizza Bosi. Risultato ancora fermo sullo 0 a 0, ma il Nardò è in difficoltà. Prova una reazione d’orgoglio la formazione di Maragliulo prima con Marolda e poi con Carrozza, direttamente da calcio da fermo, ma senza particolare convinzione.

Al 24′ il risultato si sblocca: corner per il Ciampino, Bosi scodella al centro dove irrompe Pralini, lasciato in solitudine dalla difesa granata, che insacca di testa. Trascorrono appena tre minuti e il Ciampino raddoppia. De Pascalis tocca colpevolmente in area Damiani ed è penalty. Carnevali si incarica della battuta e non sbaglia: Nardò 0 Ciampino 2 e gara che per i granata si complica maledettamente.

Al 29′ piove sul bagnato per il Nardò: Carrozza rimedia il secondo giallo per proteste e raggiunge anzitempo gli spogliatoi lasciando il Toro in dieci uomini. Ci sarebbe l’opportunità di riaprire il match al 37′ per il Nardò, ma Meleleo da buona posizione calcia al lato. Prima frazione di gioco che si chiude con il risultato di 2 a 0 in favore dellla Città di Ciampino.

Nel secondo tempo il Nardò prova a farsi vivo dalle parti di Peri: Marolda servito da Meleleo non inquadra il bersaglio grosso da buona posizione. Due minuti più tardi Caporale, innescato da Oretti, tira a pochi metri della porta rossoblù, ma Peri si supera e respinge la conclusione del granata.

Il Ciampino prova chiudere definitivamente il match al 13′ con Bosi che sfiora il tris con una conclusione che si spegne di poco al lato della porta difesa da Petrachi. È ancora l’estremo difensore granata a sbrogliare su Damiani lanciato a rete poco più tardi. Il Ciampino si adagia sul doppio vantaggio e controlla il match che stancamente si trascina fino al fischio finale di gara.

Per il Nardò, avvio di stagione da dimenticare condito da numerose sbavature difensive e una preoccupante sterilità offensiva. La difesa è il reparto che più degli altri è sembrato in particolare imbarazzo. Una prestazione super del portiere Davide Petrachi ha limitato il passivo per Maragliulo e i suoi.

TABELLINO: NARDÒ – CIAMPINO 0 – 2

NARDÒ: Petrachi, De Pascalis, Caporale, Oretti (dal 77′ Diarra ), Musca, Morello, Cicerello, Mbida, Marolda (dal 67′ Corvino), Carrozza, Meleleo (dal 60′ De Stradis). A disp: Corallo, Carrozzo, Rosato, Versienti, Gigante, Alemanni. All. Maragliulo

CIAMPINO: Peri, Martinelli, Cassetti (dal 88′ Trani), Pralini, Carnevali, Citro, Moisa, Blandino (dal 70′ Galli Angeli), Turmalaj, Bosi ( dal 77′ Trippa ), Damiani. A disp: D’Agapiti, D’Orazi, Giampietro, Cerqueti, Nanni, D’Avino. All. Santoni

ARBITRO: Di Paolo sez. Chieti

MARCATORI: Pralini (C) al 24′, Carnevali (C) al 27′ rig.

AMMONITI: Bosi (C), Carrozza (N), Blandino (C), Moisa (C) Mbida (N), Turmalaj (C)

ESPULSI: Carrozza (N)

RECUPERO: 2’pt; 5’st

Oronzo Cristian Guarino