“Fai un passo in più… diventa tifoso sostenitore…”. Al via il tesseramento dei tifosi dell’USD Olimpia tra sport e solidarietà

GALATINA (Lecce) – Fervono i preparativi in casa bianco azzurra per la nuova stagione che si prospetta davvero ricca di tantissime novità. Dopo le prime conferme e sottoscrizioni nel volley mercato, la dirigenza è al lavoro per pianificare anche tutti quelli che saranno i dettagli del nuovo torneo nazionale da disputare. Con lo slogan “Fai un passo in più..” invitiamo i tifosi a mettersi in gioco accanto alla squadra che si prepara ad affrontare il campionato di pallavolo maschile in serie B, terza serie nazionale.

Proprio per questo, a partire dal 5 settembre prossimo, sarà possibile sottoscrivere la nuova tessera “Tifoso sostenitore”, valida per la stagione sportiva 2016/2017. Un’occasione vantaggiosa per i tifosi affezionati e per tutti coloro che vogliono vivere da protagonisti questa nuova realtà. La nuova tessera, non solo permetterà di garantirsi l’accesso a tutte le gare disputate in casa dal sestetto galatinese, ma consentirà anche di devolvere un contributo al fondo di solidarietà permanente “Cuore e mani aperte verso chi soffre” per il progetto della Bimbulanza.

Da sempre la USD Olimpia, molto attenta al sociale, sostiene progetti di questo tipo, forti del fatto che insieme è sempre possibile sognare in grande. Questo è il senso dell’hashtag, che ci accompagnerà per tutta la nuova stagione sportiva: #AbbiamoBisognodite. Abbiamo bisogno che anche quest’anno il sogno diventi realtà, abbiamo bisogno, ora più che mai, di ogni singolo tifoso che è la linfa vitale di ogni team che in campo si batte per la vittoria. Perché insieme tutto diventa possibile.