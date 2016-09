[video] – Cambio al Comando del Reparto Operativo Aeronavale Guardia di Finanza di Bari

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – Al colonnello Maurizio Muscarà subentra il colonnello Antonello Maggiore.

Il Colonnello t. SFP pilota Maurizio Muscarà lascia il Comando del Reparto Operativo Aeronavale Guardia di Finanza Bari per assumere un importante incarico di staff presso il Comando Aeronavale Centrale di Roma, deputato alla gestione delle operazioni aeronavali internazionali e al coordinamento delle missioni condotte sotto l’egida dell’Agenzia Europea Frontex.

I tre anni al Comando del Reparto Operativo Aeronavale Guardia di Finanza Bari che ha competenza, in vari settori di servizio, per l’intera regione Puglia e per la vicina provincia di Matera, sono stati per l’ufficiale particolarmente intensi. Numerosissimi i risultati e le brillanti operazioni delle fiamme gialle nel campo della polizia economico finanziaria nel settore marittimo e nel contrasto alle forme di illegalità via mare come il traffico di droga e di migranti irregolari. Inoltre, importanti iniziative operative in materia di tutela dell’ambiente e del territorio sono state dall’ufficiale avviate ovvero sviluppate ulteriormente ove già in corso. E’ il caso di ricordare quanto svolto dalla componente specialistica del Corpo nell’ambito degli accordi in atto con la Regione Puglia in materia di tutela dell’ambiente, che vedono, in modo sinergico, coinvolte anche altre forze di polizia e istituzioni scientifiche.

Con una sobria cerimonia svoltasi, ieri, presso la Caserma “Brigadiere pilota Francesco Picena”, sede della Sezione Aerea di Bari, alla presenza del Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Vito Augelli e una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, in servizio nei Reparti Aeronavali dislocati in Puglia, è subentrato il Colonnello t. SFP Antonello Maggiore.

Il nuovo Comandante – proveniente dal R.O.AN. Vibo Valentia, 47 anni – è entrato in Accademia nel 1988, laureato in Scienze Sicurezza Economica Finanziaria, ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi di Comando in Italia e all’estero.

Il Colonnello t. SFP pil. Maurizio Muscarà, al termine della cerimonia, ha ringraziato tutti i Finanzieri del reparto per l’impegno profuso nonché la professionalità e l’umanità dimostrata nello svolgimento del compito a loro affidato.