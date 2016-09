Spagna, ancora una ‘sfiducia’ per Rajoy

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA – E’ stallo in Spagna. Per la seconda volta in tre giorni il Parlamento ha negato la fiducia al governo messo in piedi in un mese dal premier incaricato, Mariano Rajoy, del partito popolare. 180 i no, 170 i sì.

Due tornate elettorali, a dicembre 2015 e giugno 2016, quattro mandati a formare un nuovo governo al premier uscente Rajoy e uno al socialista Sanchez e diversi voti di fiducia non sono dunque finora bastati a far uscire la Spagna dall’empasse politica ed ora rischia di tornare alle urne per la terza volta in un anno.