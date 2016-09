Morte del clochard, Rotundo: “Minacciato e costretto a lasciare l’alloggio parcheggio”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Fiorentino non ha mai abitato nell’alloggio se non per pochi giorni e poi è stato costretto ad abbandonarlo in seguito a minacce”.

Sulla vicenda del clochard 66enne trovato morto la mattina del 19 agosto scorso, riverso in un casolare abbandonato in via Taranto con dentro le sue poche suppellettili, Antonio Rotundo convoca ora la Commissione Controllo, di cui è presidente, per fare chiarezza.

Dalla denuncia presentata in Questura e resa nota dall’esponente dem, infatti, risulterebbe che l’uomo prese possesso dell’alloggio parcheggio di via Pistoia dopo la comunicazione di assegnazione da parte dell’ufficio Casa del Comune di Lecce con nota del 18 maggio 2015. La dichiarazione di accettazione è del giorno successivo.

Ma quasi da subito l’uomo avrebbe iniziato a ricevere messaggi anonimi sulla sua utenza telefonica, in cui gli veniva detto – a quanto emerge sempre dal verbale di denuncia – di non farsi vedere in quella zona e che, in caso contrario, gli sarebbe potuto accadere qualcosa. Nello specifico, l’uomo riferì che, stando alle minacce, lo avrebbero potuto picchiare o gli avrebbero potuto addirittura sparare contro.

Sembra che la porta d’ingresso dell’appartamento a lui assegnato sia stata danneggiata per ben due volte e che lo stesso Fiorentino, come da lui riferito alla Polizia la mattina della denuncia, presentata il 23 giugno 2015, abbia provveduto a ripararla. Dopodiché, stanco della situazione e temendo per la sua vita, tra il 24 e il 25 maggio l’uomo avrebbe lasciato l’alloggio dapprima chiedendo ospitalità alla sorella, che abita a Lecce, e poi trovandosi per strada, “non avendo alcun mezzo di sostentamento”. Una condizione di solitudine, di isolamento e di povertà che lo ha condotto al tragico epilogo dello scorso agosto. Per Rotundo ce n’è abbastanza per chiedere un approfondimento.

Per tentare di ricostruire in modo puntuale l’intera vicenda sono stati invitati in Commissione l’ing. Puce, dirigente del settore all’epoca dei fatti, e l’avv. De Salvo, attuale responsabile dell’ufficio casa.