Lecce 2017, la coalizione di centrosinistra c’è: fuori Sinistra Italiana e Possibile, dentro i centristi

LECCE – Lo schema è quello della maggioranza di governo regionale guidata da Michele Emiliano: la coalizione di centrosinistra in vista delle prossime Amministrative a Lecce c’è ed è rappresentata da sei soggetti: Pd, Udc, Patto per il Salento, La Puglia in più, Lecce città pubblica e Puglia protagonista.

I protagonisti del “patto per Lecce 2017” si sono ritrovati ieri in via Tasso, nella sede della federazione provinciale, stabilendo “la piena convergenza politica e programmatica” e “l’apertura di un vero processo democratico di coinvolgimento di tutte le risorse sociali, culturali e civiche”, sl modello, appunto, di quanto fatto da Michele Emiliano alle scorse Regionali.

Non fanno parte della coalizione Sinistra Italiana/Sel, né i civatiani di Possibile che, pur invitati, hanno cortesemente declinato l’invito non condividendo, evidentemente, le linee guida del progetto o i metodi seguiti. Lo schema della primavera pugliese appare definitivamente tramontato, mancando il soggetto che, negli anni del governo vendoliano alla Regione, ne fu uno dei protagonisti principali, insieme al Pd. Il centrosinistra – a Lecce come altrove – si sposta sempre più al centro.

Se la coalizione c’è il candidato sindaco ancora no, anche se il nome del senatore Dario Stefàno si fa sempre più insistente. L’incognita è sulle primarie, ovvero come conciliare l’idea dell’eventuale candidato unico indicato dalla coalizione con la disponibilità da tempo in campo del consigliere regionale Pd Sergio Blasi.

“Si è stabilito l’obbiettivo della costruzione di un schieramento innovato ed inclusivo, capace di aprirsi alle forze migliori della città di Lecce: movimenti civici, associazioni, forze produttive e professionali. Tale coalizione dovrà definire l’alternativa politica all’attuale amministrazione, di centrodestra, aprendo una nuova stagione di rinnovamento della classe dirigente alla guida della città di Lecce”, si legge nella nota diramata alla fine della riunione

“Si ribadisce la piena consapevolezza di tutte le componenti presenti al tavolo del centrosinistra, che la sfida per le amministrative del 2017 richieda un grande sforzo di responsabilità da parte di tutti. La coalizione, convinta della bontà del lavoro propositivo svolto in questi cinque anni, si ritiene pronta ad amministrare la nostra città”.

A sottoscrivere il Patto, per il Pd, il segretario provinciale Salvatore Piconese, il segretario cittadino Fabrizio Marra, il capogruppo Pd a palazzo Carafa Paolo Foresio. Per l’Udc il segretario provinciale Salvatore Ruggeri e il capogruppo Luigi Melica; per “Patto per il Salento” Mario Pendinelli; per La Puglia in Più Antonio Grassi, Giuseppe Renis, Luciana Dell’Anna; per Lecce città pubblica Carlo Salvemini e per Puglia Protagonista Paolo Pellegrino.