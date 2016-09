Ladro in trasferta ci ricasca, prova a rubare auto ma viene bloccato dal proprietario: arrestato

Share 0 Share 0 Share 0

TORRE SUDA/RACALE (Lecce) – Prova a rubare un’auto ma viene colto in flagrante prima dal proprietario del mezzo, poi in rapida successione da due agenti di polizia in vacanza in Salento e dai carabinieri della stazione di Racale. La fortuna ha giocato un tiro mancino a Davide Mattone, 34enne originario della provincia di Frosinone già noto alle forze dell’ordine, che è stato tratto in arresto nella tarda serata di ieri a Torre Suda.

“L’occasione fa l’uomo ladro”, recita il famoso proverbio. Ed è andata proprio così al 34enne che, alla vista di una Fiat Stilo parcheggiata ai margini di una strada e lasciata momentaneamente con le chiavi inserite nel quadro d’accensione, ha subito pensato di approfittare della situazione per rubarla. In apparenza un “gioco da ragazzi”: non doveva neanche manometterla per aprire la portiera e metterla in moto. Così, carpe diem, Mattone ha colto l’attimo.

E’ salito a bordo del veicolo ed ha ingranato la retromarcia, percorrendo alcuni metri per potersi poi dare alla fuga. E qui il primo ostacolo: il 48enne proprietario dell’auto si è accorto di quanto stesse accadendo e si è subito lanciato in una folle corsa per fermare in fretta il malfattore prima che potesse sfuggire. Raggiunta l’auto tra i due è nata un’accesa colluttazione.

Le urla hanno subito attirato una discreta folla di passanti tra i quali due poliziotti del quarto reparto mobile della questura di Napoli in vacanza in Salento. Il trambusto, inoltre, è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Racale che nel frattempo stava effettuando un servizio di perlustrazione nella località marina. Per il 34enne, dunque, non c’è stato scampo.

Condotto in caserma, i guai si sono moltiplicati. Dai controlli effettuati nella stanza d’albergo situato in zona dove alloggiava da due giorni, i militari della compagnia di Casarano hanno rinvenuto le chiavi di una Fiat Panda, risultata rubata due giorni prima a Ceccano in provincia di Frosinone. Ulteriori accertamenti nella stessa zona di Torre Suda in cui il ladro era stato fermato poco prima hanno permesso di individuare e recuperare il veicolo sottratto.

Nel frattempo il 48enne proprietario della Stilo, che in seguito alla colluttazione con Mattone ha riportato delle lesioni ai polsi, è stato curato dalla guardia medica di Racale che gli ha assegnato una prognosi di tre giorni. Il 34enne, su disposizione del pm di turno Francesca Miglietta, è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Lecce per rapina impropria e ricettazione.