“La Sfida del Cuore – Il Salento scende in campo”: artisti e associazioni in campo per beneficienza

Share 0 Share 0 Share 0

MONTERONI DI LECCE – Quarta edizione de “La Sfida del Cuore – Il Salento scende in campo”, l’evento di beneficenza organizzato da CDJ SHOW, che riunisce artisti salentini e associazioni monteronesi a scopo benefico.

Domenica 4 settembre il campo comunale di Monteroni diventerà la scenografia di una vera e propria “sfida” solidale, con due squadre formate principalmente da artisti ed esponenti di associazioni territoriali.

Chicco Paglionico (comico Zelig), Lale, Party Rock Salento, Crifiu, The Valentine, Modulo, Il Peccato di Eva, Stelle Scadenti, Bundamove, Sol Keis e Simone Perrone sono i nomi delle guest star della serata che sarà condotta da Piero Ciakky e Federica Dell’Anna.

Scenderanno invece in campo per Monteroni gli esponenti di varie associazioni: Alessia Pallara, Tandem, Futura Monteroni, Hopera, Pro Loco Monteroni, Ass.Cattolica SS Assunta, Ass. Aeronautica, Mtb Monteroni, Circolo Neroazzuro ed alcuni componenti del Comune di Monteroni.

Gli organizzatori, Alessandro Colonna, Luca Podo, Marco Mancarella, Stefano Quarta dell’Associazione CDJ SHOW, premiano ogni anno personalità salentine che si sono distinte nel sociale. Quest’anno il riconoscimento andrà a Giuseppe Pezzulla, noto regista salentino autore della pellicola “Santi Caporali”, per la lotta contro il caporalato.

Durante la serata, alla quale si può assistere pagando un biglietto di ingresso di soli 3 euro, saranno da non perdere le esibizioni di ballo della scuola di danza di Alessandra Semeraro e gli spettacoli canori e cabarettistici degli artisti presenti. Il ricavato totale sarà destinato all’acquisto di bracci artificiali per alcuni salentini estremamente bisognosi. Proprio in questi giorni, i ragazzi della CDJ SHOW hanno pubblicato su Facebook la storia di Paolo Congedo, un giovane nato senza un arto superiore. Proprio lui sarà uno dei ragazzi che usufruirà di questo tipo di protesi ad alta tecnologia. L’ intento è quello di mettere in risalto i problemi che alcune persone con deficit fisici incontrano nella loro vita e che molto spesso non vengono considerati dalle istituzioni che dovrebbero occuparsene.

CDJ SHOW è un’associazione culturale che si muove nel sociale per rispondere alla necessità di dare voce alle sue idee e alle sue iniziative, con la voglia di cambiare la realtà di tutti i giorni; è una “generatrice di idee innovative” tra eventi, video, cortometraggi, animazione e attività di valorizzazione del territorio. Il gruppo è formato da quattro ragazzi di 19 anni (Alessandro Colonna, Luca Podo, Marco Mancarella, Stefano Quarta) che circa quattro anni fa hanno creato un evento benefico solo con le loro sole forze: “La Sfida del Cuore – Il Salento scende in campo”. Si tratta di una partita di beneficenza con lo scopo di raccogliere più fondi possibili da donare a vari enti benefici. I primi tre anni sono stati destinati circa 4000 euro a favore del reparto di oncologia pediatrica del Vito Fazzi di Lecce, in particolare all’associazione “Per un sorriso in più”. Tra i vari ospiti delle passate edizioni ricordiamo: Mingo, Boom Da Bash, Nirkiop, Crifiu, Alla Bua, Toromeccanica, Apres La Classe, Bundamove Party Rock Salento, Piero Ciakky e tanti altri.