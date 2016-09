Cruenta rapina in tabaccheria a Copertino nel giorno di festa: scattano due arresti

Share 0 Share 0 Share 0

COPERTINO (Lecce) – Prima la cruenta rapina in tabaccheria che solo per un caso non terminò in tragedia. Dopo il tentativo di impossessarsi a colpi di fucile dell’auto di un malcapitato passante per darsi alla fuga, per poi doversi comunque darsela a gambe a piedi per non essere presi. A distanza di meno di nove mesi da quello spaventoso e drammatico episodio i carabinieri del Norm della compagnia di Gallipoli, sotto la guida del capitano Michele Maselli, hanno stretto il cerchio intorno a due dei presunti autori del violento assalto.

I militari hanno eseguito in mattinata due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, accusati di essere i responsabili della rapina avvenuta lo scorso 8 dicembre a Copertino, nella tabaccheria “Zizzari” di via Cosimo Mariano. L’irruzione della banda, armata di fucile e con i volti coperti da passamontagna, avvenne alle 10.30 quando all’interno dell’esercizio commerciale vi erano il titolare e suo figlio.

Vedendosi puntare l’arma contro, alla richiesta di consegnare in fretta tutto il denaro presente in cassa, i due malcapitati provarono a reagire nel tentativo di mettere in fuga i balordi. Una reazione, questa, che rischiarono di pagare a caro prezzo. Il rapinatore che imbracciava il fucile, infatti, di tutta risposta li colpì entrambi utilizzando il calcio dell’arma come fosse un bastone. Il titolare venne ferito in maniera piuttosto seria alla testa, mentre il figlio venne raggiunto da un colpo sferrato in pieno viso.

Messi ko i due malcapitati, i balordi arraffarono rapidamente il denaro insieme ad alcuni pacchetti di sigarette e altri prodotti si precipitarono in strada. Per accelerare la loro fuga tentarono di impadronirsi dell’auto di un passante che in quel momento stava transitando lungo via Po con la sua Volkswagen Golf. Per bloccarlo esplosero tre colpi di fucile nella sua direzione, due verso terra, l’ultimo verso la fiancata del veicolo.

Terrorizzato dalla rappresaglia, l’automobilista schiacciò l’acceleratore riuscendo a sfuggire alla banda che, anche se a piedi, riuscì comunque a dileguarsi. Da quel momento i carabinieri hanno avviato le indagini raccogliendo tutti gli elementi utili per rintracciare gli autori dell’assalto. Un’attività che non è mai cessata in tutti questi mesi e che ha condotto ai due arresti effettuati questa mattina.

