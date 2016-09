Consumo suolo, l’allarme degli agronomi: “cementificati” 40mila ettari nel leccese, Aradeo maglia nera

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il cemento continua a “mangiarsi” il paesaggio. E questo succede non solo al Nord, dove palazzi e grattacieli nascono ogni giorno nelle grandi metropoli cittadine, ma anche al Sud dove, in questo ambito, la Puglia detiene un triste primato, registrando un consumo del suolo compreso dell’8,2% (Dati Ispra) che si attesta come la percentuale più alta d’Italia. La maglia nera tra le province del Tacco d’Italia la conquista proprio Lecce, con quasi 40mila ettari di terreno sacrificati in nome della cementificazione pari ad un consumo del 14,3%.

A lanciare l’allarme è il presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia leccese Rosario Centonze che, sulla base di uno studio realizzato dall’Osservatorio economico curato da Davide Stasi elaborando dati sul consumo di suolo nel Salento, rivela la graduatoria dei Comuni meno attenti alla pianificazione e tutela del territorio.

Ad aprire la drammatica classifica ci sono le tre realtà peggiori, ovvero Aradeo, che ha detto addio a 236 ettari su un totale di 610 pari al 28% di suolo consumato, Taviano con 576 ettari su 1.606 pari al 26%, e Castro con 118 ettari cementificati su 330 e un consumo del 26,4%. Nella top ten dei Comuni seguono ai primi tre del podio Racale (26,3%), Melpignano (25,7%), San Cesario di Lecce (25,3%), Sogliano Cavour (25,2%), Melissano (24,9%), Tuglie (24,3%) e Castrignano del Capo (22,7%).

Un po’ più giù nella classifica ma sempre con percentuali superiori alla media provinciale e ancor di più di quella regionale sono anche Corsano, Porto Cesareo e Surbo (22%), Cursi, Tiggiano, Taurisano, Maglie e Gagliano (21%), Monteroni, Morciano, Surano, Miggiano, Gallipoli e Casarano (20%).

Le sole realtà “virtuose” della provincia leccese che si fermano al di sotto del 10% di suolo consumato sono Comuni Cannole, Carpignano, Castrì, Cutrofiano, Giuggianello, Guagnano, Melendugno, Otranto, Salice, Scorrano, Supersano e Vernole. Le realtà con maggiore estensione territoriale della provincia quali Lecce e Nardò, invece, registrano rispettivamente il 14,4% e l’11,8%.

Il quadro generale che si ricava da questa fotografia sulla cementificazione della provincia salentina, in ogni caso, non è per nulla incoraggiante. Parola del presidente Centonze, che spiega i motivi per cui il fenomeno è preoccupante ed allarmante per tutte le conseguenze che comporta, non solo a livello paesaggistico.

“Oltre alla perdita di campi e terreni coltivabili – spiega – si sottovalutano i costi, non tanto occulti, della cementificazione. Si stima, infatti, una spesa media che può arrivare anche a 55mila euro all’anno per ogni ettaro consumato. Spesa che ‘lievita’ a seconda del servizio eco-sistemico che il suolo non può più garantire a causa della trasformazione subita”.

“Basti pensare – aggiunge il presidente – alla minore produzione agricola, ai danni provocati dalla mancata infiltrazione dell’acqua, alla riduzione della biodiversità. Per giunta, ad un aumento di 20 ettari per chilometro quadrato di suolo consumato corrisponde un aumento di 0,6 gradi della temperatura, con tutto quel che ne consegue per la regolazione del microclima urbano”.

Per questo l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Lecce chiede alle istituzioni preposte maggiore attenzione nella pianificazione del territorio. “E’ necessario assicurare un reale contenimento del consumo di suolo – conclude Centonze – soprattutto nelle aree a rischio idrogeologico. L’obiettivo non è quello di bloccare il settore edilizio bensì di promuovere un’edilizia di qualità, sostenibile nell’uso delle risorse ambientali”.

tabella – consumo suolo Lecce e provincia (Ispra)