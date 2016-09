Ztl, rilasciati 2200 pass. Pasqualini: “Avvio di una nuova era”. Salvemini: “Il nostro lavoro ha avuto un senso”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Sono circa 2200 i nuovi pass già rilasciati alla data dell’1 settembre, la maggior parte a residenti con scadenza del titolo prevista tra cinque anni. E risultano circa 430 pratiche da evadere.

Si tratta di dati provvisori: nonostante il limite indicato del 31 agosto, c’è tolleranza fino alla data del 15 settembre, un margine concesso a causa del grande afflusso degli utlimi giorni negli uffici competenti. Poi, a partire dal 16 settembre, gli aventi diritto potranno circolare esclusivamente in possesso dei nuovi permessi, con tanto di telecamere ai varchi a sorvegliare gli accessi: in caso di irregolarità scatta la sanzione.

Il numero dei pass rilasciati sembra comunque destinato a essere al di sotto di quello emerso dall’ultimo censimento effettuato a dicembre scorso, ovvero circa 11 mila permessi. “Si tratta di ¾ permessi ritirati per ogni permesso rilasciato”, ha commentato l’assessore a Trasporti e Mobilità del Comune di Lecce Luca Pasqualini illustrando in conferenza stampa il bilancio dell’attività del settore a sei mesi dall’approvazione del nuovo Regolamento sulla Ztl. Una contrazione notevole, anche se bisognerà aspettare, per avere un’idea precisa proprio la piena operatività del nuovo regime.

E’, comunque, “il punto di partenza di una nuova era per il centro storico”, ha aggiunto l’esponente della Giunta Perrone.

“Inoltre, tutti i pass – ha precisato – hanno una scadenza, compresi quelli dei residenti. Ve ne sono alcuni che consentono la sosta solo per un tempo limitato, come quelli per commercianti e artigiani o per alberghi e b&b: 20 minuti, il tempo necessario per carico e scarico di merce o bagagli”.

L’impegno profuso da parte degli uffici, per mettere ordine in quella che finora era una giungla normata solo da una serie di ordinanze, è stato “accurato”, ha sottolineato Pasqualini. “Tra quindici giorni avremo un centro storico molto diverso da quello attuale, più per i pedoni che per le auto”.

Per l’esponente della minoranza Carlo Salvemini “non è con un elenco di norme di accesso alla Ztl che si possono azzerare le non scelte di questi venti anni”, ovvero “non avere mai predisposto un piano della mobilità sostenibile; non aver investito sul trasporto pubblico; aver sprecato 23 milioni di euro con il filobus; non avere aggiornato da oltre dieci anni il Piano Generale del Traffico; non avere dato esecuzione al Piano parcheggi; non aver investito convintamente sulla mobilità ciclistica”. Si tratta di “handicap” che il regolamento non può cancellare.

Esso si propone lo scopo, invece, “di ridurre il carico veicolare nel centro storico in attesa di una nuova politica sulla mobilità urbana”, ha puntualizzato Salvemini. In ogni caso, “10mila auto in meno sono un buon risultato: prima circolavano senza necessità, ora non potranno più farlo. Di più dai banchi della minoranza non potevamo ottenere. Il nostro lavoro è servito e ha avuto un senso“, conclude l’esponente di Lecce città pubblica ricordano le tante battaglie portate avanti in questi anni dai banchi della minoranza per una mobilità sostenibile e una città più a misura d’uomo.