Turismo salentino, Cgil lancia allarme sul sommerso: “Evasione fiscale e contratti di lavoro precari”

LECCE – La stagione estiva 2016 sta per concludersi e, per il settore turistico salentino è tempo di bilanci. Se da un lato però gli operatori del settore fanno i conti con le cifre, che quantificano gli arrivi e soprattutto gli introiti registrati nei mesi più caldi dell’anno, dall’altro i sindacati tornano a parlare di lavoro sommerso, un ostacolo importante alla crescita del turismo nel futuro.

In prima linea ci sono Filcams e Cgil Lecce che, tramite i loro segretari generali provinciali Mirko Moscaggiuri e Valentina Fragassi, tornano a porre al centro della discussione la legalità, non solo intesa come rispetto delle leggi e dei contratti nazionali del lavoro ma anche come strumento di lotta alle pratiche fiscali illegali che giovano solo alle tasche di pochi.

La Puglia ed il Salento anche per l’estate 2016 si confermano tra le mete turistiche preferite d’Italia come confermano i numeri delle presenze registrate. Un dato, questo, ammettono i sindacati, certamente positivo.

“Evidenziamo però che, ancora oggi, i dati sull’occupazione parlano di lavoro instabile, accessorio, fatto sostanzialmente di evasione contrattuale e di utilizzo sempre più diffuso dei voucher. I famosi ‘ticket da mini-impieghi’ sono diventati, se non la regola, lo strumento predominante per impiegare personale addetto alle strutture turistiche, balneari, ricettive, e ai pubblici esercizi, soprattutto nel periodo estivo” dichiarano da Filcams e Cgil Lecce.

L’utilizzo dei voucher, nati in realtà per regolamentare impieghi di lavoro di altra natura, sono diventati un dispositivo molto utilizzato, in molti casi anche abusato, soprattutto nel settore turistico. Coscienti della situazione di enorme precarietà in cui vivono i lavoratori stagionali, la Cgil ha promosso delle iniziative mirate a raggiungere una maggiore qualità e stabilità nei rapporti di lavoro.

Da una parte c’è il referendum per l’eliminazione dei voucher dal mercato del lavoro italiano “la cui introduzione – sostengono dal sindacato – invece dell’emersione dal nero, sta agevolando l’illegalità e l’ulteriore precarizzazione del lavoro”. La Filcams, dal canto suo, sta promuovendo, a livello nazionale, una campagna di comunicazione con gli hashtag #summerwar e #ifantastici400000, numero, quest’ultimo, corrispondente ai lavoratori stagionali del turismo in Italia.

L’obiettivo è quello di “denunciare le condizioni di lavoro, spesso ai limiti della legalità, dei lavoratori stagionali e richiamare l’attenzione sui gravi problemi di chi lavora nel settore, a partire dall’irrisorio periodo di sostegno al reddito durante la disoccupazione”.

A livello locale però alcuni timidi passi sono stati già compiuti. Una prima iniziativa importante per il Salento è stata fatta di recente con la creazione del Distretto turistico, nato sull’idea di trasformare il settore turistico nel volano dell’economia locale. “Noi crediamo fermamente nel progetto del Distretto Turistico – sottolineano Fragassi e Moscaggiuri – ma a patto che lo stesso sia condizionato verso il rispetto delle leggi e verso l’applicazione dei contratti collettivi del lavoro, perché se si garantiscono condizioni di lavoro di qualità, si fa l’interesse anche del territorio, di chi vi risiede e di chi vi arriva come turista”.

Tra le piaghe che più pesano sull’economia locale, ma anche sul percorso di crescita del settore turistico, inoltre, vi è quella dell’evasione fiscale sugli introiti delle imprese di settore. Solo qualche giorno fa il presidente della Camera di Commercio Alfredo Prete, mettendo a confronto le cifre contrastanti relative ai flussi turistici del periodo, aveva lanciato l’allarme circa la possibilità che la differenza abissale dipendesse dall’esistenza di un fenomeno illegale dilagante.

“Se i numeri sono veri e le strutture ricettive legalmente autorizzate confermano la loro occupazione a metà vuol dire che c’è un sommerso da far paura( B&B abusivi, seconde case e altro). Altrimenti vuol dire che qualcuno ha tutto l’interesse a gonfiare i numeri e a dire che va tutto a gonfie vele e che il Salento oggi rappresenta il must come meta turistica” ha scritto il presidente Prete in un post.

Sulla questione i sindacati si dimostrano determinati ad andare a fondo alla questione chiedendo un incontro in primis al Comune di Lecce, e poi anche agli altri Comuni a vocazione turistica, “per iniziare una discussione concreta su come eliminare la possibilità di strumentalizzazione e di dumping contrattuali tra strutture ricettive (alberghi, b&b, residence, ecc.) e per chiedere di fare una prima verifica sui numeri reali del turismo incrociando i dati sulle presenze registrate e il numero di tasse di soggiorno comunicate”.

Infine i segretari generali di Filcams e Cgil Lecce chiedono che la prefettura svolga un ruolo attivo nella lotta per la legalità coordinando “sul rispetto delle norme e sulla necessità di aumentare la presenza di controlli da parte dell’ispettorato del lavoro sul territorio”.