Sfreccia con la moto in zona pedonale: scatta inseguimento. Nella fuga danneggia tre mezzi, denunciato

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – La sua lunga e folle corsa per le vie della città è terminata quando è caduto rovinosamente sull’asfalto insieme alla moto che guidava. E, non contento di quanto già aveva combinato seminando il caos per strada, danneggiando due auto ed una moto e rischiando di generare gravi incidenti, stava per rimettersi in sella se gli agenti di polizia non l’avessero bloccato con non poche difficoltà vista la sua resistenza.

E’ terminata con una denuncia a piede libero del centauro 17enne M.I., il rocambolesco inseguimento per le strade di Lecce avvenuto nella tarda serata di ieri. Il giovane inoltre dovrà rispondere di una lunga serie di infrazioni al codice della strada compiuta mentre era impegnato a sfuggire alla polizia.

Tutto ha avuto inizio quando una volante ha incrociato in via Augusto Imperatore, in zona piazza Sant’Oronzo, il minorenne a bordo di una moto rossa che sfrecciava ad alta velocità tra la gente nella zona pedonale. Il ragazzo, per nulla intenzionato a fermarsi, ha proseguito imperterrito la sua corsa imboccando via Rubichi, poi via Leonardo Prato, via Palmieri, e, giunto a Porta Napoli, si è diretto verso via Adua.

Gli agenti nel frattempo l’hanno inseguito, perdendolo di vista per qualche minuto, ma ritrovandolo poco dopo all’altezza della rotatoria dell’Obelisco mentre sfrecciava in direzione di via Calasso. Nonostante i tentativi di fermarlo della polizia, che gli ha intimato l’alt con paletta e segnale luminoso, il giovane ha continuato per la sua strada, voltandosi qualche volta indietro per controllare se avesse ancora la pattuglia alle calcagna. La sua “gara di velocità” non si è interrotta nemmeno quando, sempre inseguito dalla polizia a sirene spiegate e lampeggianti accesi, in piazza Bastioni ha urtato una Fiat Punto parcheggiata, danneggiandola.

Non l’hanno ostacolato nemmeno i quattro semafori rossi che lungo tutto viale Ugo Foscolo ha incrociato e ignorato, rischiando di generare gravi incidenti dato che gli altri veicoli si sono visti costretti a frenare bruscamente o compiere manovre pericolose per poter evitare il bolide rosso. Dopo aver urtato e danneggiato un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze della rotonda di viale Giovanni Paolo II, lo spericolato 17enne si è diretto verso viale Japigia, svoltando in via Congedo dove, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha iniziato a sfrecciare tra i vari palazzi presenti in zona.

Quando però, svoltando in via Cesare Battisti, ha trovato un’auto a sbarrargli la strada sembrava che la sua corsa fosse finalmente arrivata al capolinea. Preso dalla fretta di evitarla per potersi di nuovo mettere in fuga, il centauro è andato a sbattere contro una moto parcheggiata ai margini della strada venendo sbalzato a terra con la sua due ruote. Imperterrito, però, si è subito rimesso in piedi cercando di recuperare dall’asfalto la moto per scappare via. Tentativo che, questa volta, è stato fermato dagli agenti, che sono scesi dall’auto e hanno bloccato il fuggitivo.

“Mi hai fatto male, te la farò pagare…Ricordati che ti vengo a trovare..”: con queste e altre frasi il minorenne ha inveito contro i poliziotti, ribellandosi al loro intervento. Dai controlli effettuati è risultato che il motociclo è di proprietà del cugino del 17enne. Alle domande degli agenti sul perché non si fosse fermato all’alt, il ragazzo non ha fornito alcuna spiegazione. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le cure del caso al centauro e l’ha poi condotto in ospedale per effettuare gli esami tossicologici, a cui è risultato negativo.

I carabinieri nel frattempo, intervenuti in ausilio, si sono occupati dei rilievi relativi agli incidenti causati dal giovane durante la sua fuga. Informati i genitori, per il ragazzo è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale oltre che numerose contestazioni per infrazioni al codice stradale.