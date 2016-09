Pagliaro (FI): “Il Governo tocca il fondo: insulto fertility day”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Ditemi che è uno scherzo. In una nazione in cui il tasso di disoccupazione aumenta giornalmente e dove non esistono politiche per la famiglia, così com’è nullo il ricambio lavorativo causato da un’età pensionabile altissima (67 anni), il Governo propone una campagna a favore della fertilità?”.Così Paolo Pagliaro dell’Ufficio di Presidenza Nazionale di Forza Italia.

“Idea sgarbata perché manca di rispetto a tutte le coppie che lottano –continua- per avere un bambino e non riescono per cause naturali, una frase infelice su tutte “La bellezza non ha età, la fertilità sì”. Ho letto altri slogan: “Genitori giovani, un modo per essere creativi”, “La mia gravidanza dura molto di più del mio contratto”; è tutto raccapricciante. È un insulto a chi non può avere figli, a chi non ha un lavoro, a chi non ha potuto creare una famiglia per mancanza di lavoro, è uno scempio.

Cara Lorenzin tu, gli altri ministri e in primis il premier mai eletto, il 22 settembre invece di celebrare il Fertility day, dimettetevi tutti. Fatelo –conclude Pagliaro- prima che il NO vi metta davanti ad uno specchio. Renzi non si fa mancare nulla; per il suo Governo, oltre che inutile, bugiardo e avido calcolatore, ora possiamo aggiungere gli aggettivi: squallido e insensibile”.

