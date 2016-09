Nardò, il Toro tra il sogno Lega Pro e la delusione del mancato ripescaggio. Domenica al via il campionato di serie D

Share 0 Share 0 Share 0

NARDÒ (Lecce) – Il risveglio dopo il sogno accarezzato per giorni è decisamente brusco, perché la Paganese ha vinto il suo ricorso per la riammissione in Lega Pro eludendo gli spettri di una possibile esclusione. Il Tar del Lazio ha, infatti, riammesso, se pur con riserva e quindi con probabile penalizzazione, la Paganese alla terza serie nazionale.

Il Nardò, ora, smaltita l’euforia per il possibile salto di categoria, poi vanificato dalla sentenza della giustizia amministrativa, dovrà necessariamente calarsi nel campionato di serie D dove esordirà domenica 4 settembre tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” contro la Città di Ciampino.

Non sono tardate ad arrivare le prime considerazioni e lo stato d’animo che si vive in questi frangenti nel club del Presidente Fanuli e, più in generale, in casa granata. Ecco la nota diramata poche ore fa dal sodalizio neretino: “La rabbia e la delusione delle ultime ore non sono facili da smaltire. Ma noi non abbiamo nulla da rimproveraci: ci abbiamo creduto fino in fondo e abbiamo fatto il possibile per regalare alla città e ai tifosi questo sogno chiamato Lega Pro. Grazie Nardò! Grazie per la stima, la fiducia e il calore che non ci avete mai fatto mancare in questo momenento così importante. Ora però si deve mantenere vivo l’entusiasmo di questi giorni. Non è affatto la fine di un sogno. È solo l’inizio. Con tanta voglia di sorprendere ci tuffiamo a capofitto in questo nuovo campionato che ci vedrà battagliare con compagini forti e agguerrite. Ma noi siamo il Nardò! E con voi al nostro fianco ogni domenica usciremo dal rettangolo di gioco con la divisa inzuppata di sudore per onorare al massimo il nostro nome! Ce la metteremo tutta per guadagnare sul campo quello che l’illusione di poche ore aveva generato. Avanti Nardò”.

Oronzo Cristian Guarino