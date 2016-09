Affittavano immobili invenduti all’insaputa dei proprietari: sigilli nel residence di lusso

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Appartamenti confortevoli con finiture di pregio e comodi box auto situati in un residence di lusso a due passi dal mare e dal centro di Gallipoli, rimasti vuoti perché invenduti. Almeno per gli effettivi proprietari, un gruppo immobiliare, ma di fatto non per chi, fiutando un’attività redditizia anche se illecita, se ne sarebbe impossessato affittandoli abusivamente a, probabilmente inconsapevoli, turisti.

Questa mattina i militari del comando della guardia di finanza di Gallipoli, guidati dal maggiore Francesco Mazza, hanno posto sotto sequestro preventivo 21 appartamenti, 27 box auto ed un locale commerciale del complesso residenziale noto come “Corso Italia Residence”, situato sulla centralissima via della Città Bella da cui prende il nome.

Il provvedimento è stato posto in essere su richiesta della Procura della Repubblica di Lecce nell’ambito di un’indagine partita dalla denuncia del gruppo immobiliare proprietario dei locali in questione rimasti invenduti. L’ipotesi di reato è quella di invasione di edifici, al momento a carico di ignoti.

Stando a quanto emerso fino ad ora pare che qualcuno abbia preso possesso degli immobili vuoti per fare affari, sfruttando anche l’enorme richiamo turistico di Gallipoli, all’insaputa dei veri proprietari. Spacciandosi per locatari, ignoti avrebbero affittato abitazioni e box a, molto probabilmente inconsapevoli, turisti che volevano godere di un periodo di soggiorno nel Salento e non solo.

L’indagine è ancora alle battute iniziali quindi non è dato sapere né come gli eventuali responsabili possano essere entrati in possesso degli immobili, né altri ulteriori dettagli. Gli inquirenti dovranno ascoltare tutti coloro che possano aver visto o sentito qualcosa che non fosse il silenzio che doveva regnare in quegli appartamenti invenduti, in particolare le famiglie che abitano nel residence, legittime proprietarie delle altre abitazioni, per ricostruire una vicenda misteriosa e molto singolare nel suo genere.