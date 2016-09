“Il jazz italiano per Amatrice”, anche a Lecce concerto di beneficenza. Sul palco artisti salentini

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un concerto per raccogliere fondi per il restauro del cinema teatro comunale “Giuseppe Garibaldi” di Amatrice. Il capoluogo salentino sarà infatti l’unica l’unica città pugliese ad ospitare uno dei venti palchi dell’iniziativa “Il jazz italiano per l’Aquila”, trasformatasi per questa edizione in “Il jazz italiano per Amatrice e per gli altri territori colpiti dal sisma” dopo i tragici avvenimenti che hanno colpito la provincia di Rieti.

L’iniziativa sostenuta e promossa per il secondo anno consecutivo dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e realizzato da Associazione I-Jazz, unitamente a MIDJ Musicisti italiani di Jazz e Casa del Jazz, diventa per questa e disloca i venti palchi previsti nel capoluogo abruzzese in alcune città italiane. Alla chiamata ha subito risposto il team del Locomotive Jazz Festival, la rassegna jazz all’undicesima edizione in Puglia, e del Locomotive in Movimento, il progetto che unisce associazioni e realtà culturali per promuovere e realizzare iniziative nei settori del sociale, della scuola e dell’ambiente. Il gruppo è già al lavoro per la progettazione dell’evento leccese, grazie anche a Regione Puglia, Provincia di Lecce e Città di Lecce.

Corposa la cordata di artisti che aderiranno all’iniziativa e si esibiranno gratuitamente domenica 4 settembre, a partire dalle 19.30, presso il Palazzo dei Celestini a Lecce (Via Umberto I). Il pubblico potrà contribuire alla raccolta fondi destinata al restauro e riapertura del Cinema Teatro Comunale “Giuseppe Garibaldi” di Amatrice, un luogo simbolo di cultura e rappresentativo di uno dei centri storici più importanti delle città distrutte dal sisma.

I protagonisti della serata, condotta da Max Baccano, saranno: Be Dixie Jass Band; Carolina e Filippo Bubbico; Lisa Manosperti con Gianni Lenoci e Gianfranco Balena; William Greco; Cesare Dell’Anna con Rocco Nigro; Minafra & Ottaviano con Nicola Pisani e Vincenzo Mazzone; Trìace; Fraska; Livio Minafra; Stefania di Pierro con Vince Abbraccinate, Ermanno Romano, Fabio Accardi, Salvatore Alessio, Emanuele Ferrari; Serena Brancale; Roberto Gagliardi e Daniele Dell’Anna; Beppe Delre e Mimmo Campanaro.

Anche a Roma e a L’Aquila due grandi eventi con numerosi concerti caratterizzeranno la giornata: dalla mattina al tardo pomeriggio alla Casa del Jazz della capitale, e in serata a L’Aquila nel piazzale adiacente la Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Sono previsti concerti anche a Milano, Torino, Napoli, Novara, Parma, Catania, Courmayeur, Pisa, Cantalupo in Sabina, Barga, Empoli, Fano, Nuoro e S. Anna Arresi, Ancona, Firenze, Lampedusa e molte altre città che si stanno aggiungendo in queste ore.

La solidarietà anche a Lecce passerà attraverso la cultura e la musica, e il jazz diventerà veicolo per sostenere chi ha bisogno, per restituire centri, scuole, case, piazze e soprattutto speranza e memoria.