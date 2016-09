Centro storico in festa a Ruffano: si celebra il peperoncino con “Maru”. Il programma

Share 0 Share 0 Share 0

RUFFANO (Lecce) – Specialità culinarie a base di peperoncino, musica e spettacoli: a Ruffano torna “Maru– Il peperoncino in festa”, evento organizzato da Made in Soap in collaborazione con l’ Associazione Idee in Movimento in programma sabato 3 settembre.

Novità di questa edizione il gioco dell’albero della cuccagna, con i campioni italiani in carica “Gli acrobati della Cuccagna Fonti Prealpi Almè” di Bergamo, che andranno alla “conquista del palo” insieme a chi vorrà cimentarsi nell’impresa.

Il “palo della cuccagna” sarà altro 8 metri e 50, e sulla cima ci sarà una ruota alla quale verranno attaccati i premi. Le squadre potranno essere composte da 6 componenti, che si arrampicheranno in completa sicurezza in quanto verrà anche montata sotto al palo una rete di protezione antinfortunistica ad un altezza di 2 metri e 80 da terra. Vince la gara la prima squadra che nel tempo stabilito riuscirà a raggiungere uno dei premi appesi alla ruota.

La gara avrà inizio alle 21.30 in Piazza IV Novembre. Tanti e per tutti i gusti gli altri appuntamenti della giornata: per i più piccoli, sempre in Piazza IV Novembre, a partire dalle 18, ci sarà Ortocircuito, laboratorio a cura di Piccoli passi e Pollicini Verdi, una simulazione giocosa per la costruzione di un orto sinergico, un modo per imparare giocando a prendersi cura delle piante e degli orti, a cura della pedagogista Francesca Sgobio. Nella stessa piazza, alle ore 20.15, ci sarà lo spettacolo di danza a cura de La Fabbrica dello spettacolo mentre in Piazza San Francesco, alle 19, si potranno ammirare Gli acrobati della Comunità Progetto Samìa, ospiti di Maru grazie alla collaborazione con il centro di prima accoglienza Arci Comitato territoriale.

Il cantastorie P40 sarà invece in Piazza Nazario Sauro alle 21. Alle 22 sempre nella stessa piazza, cuore del paese, si esibiranno Almasud, un nuovo progetto musicale di Lucio Margiotta, chitarra acustica e basso, con Giuseppe Falco alle percussioni, Ismaele Scozzi chitarra acustica, Maurizio Protopapa voce e ukulele, che ripercorreranno in chiave etno- acustica d’ autore i più grandi successi della musica italiana e non. Per concludere la serata, il Dj Set Filippiakos Ballaròck con il progetto Lost in Sound, selezioni musicali di Radiohead, Pink Floyd, Portishead, Sigur Ros, Nick Cave, Ellioth Smith, Massive Attack, Nick Drake, Fleet Foxes, Leonard Cohen, EELS, Radical Face, A Perfect Circle, Anathema, Josè Gonzalez, Jack Johnson, Bjork, Kings Of Convenience, Tori Amos. In una splendida atmosfera con dettagli d’altri tempi, luminarie e decorazioni a tema, si potrà ammirare una ricca esposizione di piante di peperoncini provenienti da tutto il mondo, ammirare mostre fotografiche e di pittura, la mostra pomologica, visitare i Punti Maru, e tutti gli altri gli stand enogastronomici “infuocati” con prodotti a base di peperoncino, tutti da scoprire. Grazie a Stefano Tanisi saranno inoltre organizzate visite guidate dei principali beni culturali del centro storico quali la Cripta Basiliana di San marco Evangelista, la Chiesa Madre, la casa dello scultore Antonio Bortone.