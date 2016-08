Tornano gli spettacoli del festival “I teatri della Cupa”. Il programma

Share 0 Share 0 Share 0

CAMPI SALENTINA – NOVOLI – TREPUZZI (Lecce) – Compagnie internazionali, lo sguardo attento alle produzioni regionali ed alcune interessanti esperienze nazionali di contaminazione di generi che spaziano dalla prosa al circo contemporaneo, dal cibo alla musica con un omaggio anche a Carmelo Bene nella sua città Campi Salentina. Dal 2 all’11 settembre torna il festival “I Teatri della Cupa”, nato dalla residenza artistica delle due compagnie Factory e Principio Attivo Teatro all’interno del Teatro comunale di Novoli.

Tre i comuni della Valle della Cupa che ospiteranno gli spettacoli: Novoli, Campi Salentina e Trepuzzi, che quest’anno si aggiunge come nuovo palcoscenico con il bellissimo Monastero di Sant’Elia.



Tanti gli artisti coinvolti in una programmazione che punta l’attenzione a processi innovativi e interdisciplinari attuati da molte compagnie che si rinnovano nell’elaborazione di azioni site specific come nel caso delle Fibre Parallele che abiterà una sala del palazzo Baronale o dei Coltivatori di Musica di Belmonte interagendo con i cittadini che li ospiteranno nelle proprie case per cucinare gli gnocchi e il sugo per la loro performance gastrofonica o di Ippolito Chiarello che porterà in anteprima il nuovo studio “Heroes” dedicato ai miti musicali nella sua collaudata formula del barbonaggio teatrale.

Il festival prenderà il via venerdì 2 settembre da Casa Prato a Campi Salentina (ore 17.30 – ingresso libero) con l’inaugurazione della mostra “CB, variazioni su un ritratto” a cura di Mauro Marino e Santa Scioscio. Dalle 20 il festival si sposta a Novoli. In Piazza Regina Margherita (ingresso libero), in anteprima regionale, il primo studio di “Heroes” di Ippolito Chiarello. Alle 21.15 (ingresso 5 euro) nel Palazzo Baronale in scena lo spettacolo “Capatosta” della compagnia Crest di Taranto. A seguire (ore 22.30 – ingresso libero), in Piazza Regina Margherita appuntamento con “Resistenza GastroFonica viaggiante”, spettacolo muto con due attori e un dj.

Sabato 3 settembre il programma si aprirà alle 20 (ingresso libero) in Piazza delle Libertà a Campi Salentina con “Trip Porta D’Oriente” della Compagnia Factory. Dalle 21 (ingresso 5 euro) a Casa Prato la Compagnia Inti/Thalassia di Brindisi con la collaborazione della Fondazione Don Lorenzo Milani proporrà “Cammelli a Barbiana”, racconto su Don Lorenzo Milani. A seguire (ingresso libero), dalle 22.30, in Piazza delle Libertà, nuovo appuntamento con “Resistenza GastroFonica Viaggiante”.

Domenica 4 settembre alle 18.30 (ingresso libero) a Campi a Casa Prato, Simone Giorgino e Simone Franco terranno una conferenza spettacolo su “La biblioteca impossibile di Carmelo Bene”. Dalle 20.30 (ingresso libero) in Piazza della Libertà Principio attivo teatro e Giorgia Basilico con lo spettacolo per grandi e bambini “Cuori”. Dalle 21.30 (ingresso 5 euro) si torna a Casa Prato con Tri-boo che, in collaborazione con Sotterraneo di Firenze, metterà in scena “Every Brillant Thing.Tutte le cose per cui vale la pena vivere” di Duncan Macmillan.

Mercoledì 7 settembre nel Palazzo Baronale di Novoli dalle 20 (ingresso 3 euro) la compagnia Fibre Parallele – in anteprima regionale – con Licia Legge le fiabe, proporrà letture tratte dalle fiabe di Grimm e Andersen. Alle 21 (ingresso 10 euro) appuntamento con “La Lettera” di Nullo Facchini con Paolo Nani. A seguire (ingresso 5 euro) sul terrazzo del Palazzo la Bottega degli Apocrifi metterà in scena “Else. Andante, cantabile con brio”, monologo per tre figure con Miriam Fieno.

Giovedì 8 settembre a Novoli dalle 20 (ingresso 3 euro) ancora Licia Legge le Fiabe, alle 20.30 (ingresso libero) nella Chiesa dell’immacolata il Teatro scalo con lo spettacolo “Arcangelo”. A seguire sul terrazzo del Palazzo Baronale (ingresso 5 euro) la Bottega degli Apocrifi riproporrà “Else. Andante, cantabile con brio”.

Sabato 10 settembre dalle 21 (ingresso 5 euro) nel Monastero di Sant’Elia a Trepuzzi il Teatro C’art di Castelfiorentino andrà in scena con “Casa de tabua”. A seguire apericena musicale.

La serata conclusiva di domenica 11 settembre prenderà il via alle 18.30 (ingresso libero) nel Palazzo Paronale di Novoli con la presentazione della ristampa del libro “Il Teatro Comunale Di Novoli un secolo di storia” a cura di Domenico M. Toraldo (edizioni Spagine). Dalle 20 (ingresso 5 euro) Teatro C’art metterà in scena “Tranquilli!!!” scritto diretto e interpretato da André Casaca. A seguire (ingresso libero) in Piazza Regina Margherita appuntamento finale con il “Gran Concerto Armonico”.

Dall’8 all’11 settembre, nelle sale del Monastero di Sant’Elia a Trepuzzi, André Casaca terrà un workshop dal titolo “Clown, identità comica del corpo”.