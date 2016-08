Scacchi, all’Internazionale “Sant’Anna” brillano i ragazzi di Pisignano

Share 0 Share 0 Share 0

VERNOLE (Lecce) Si è concluso sabato scorso il Festival Internazionale di Scacchi “S. Anna”, prestigiosa manifestazione ospitata presso la sede dell’Accademia Salentina di Pisignano di Vernole.

Giunta alla 19ª edizione, la competizione scacchistica è stata arricchita dalla presenza di diversi Maestri internazionali, che hanno affiancato la nutrita pattuglia italiana. Di particolare rilievo è stata la partecipazione del lettone Sergejs Gromvos e dei serbi Gojko Laketic e Ljubisavljevic Zivojin (vincitore, quest’ultimo, del torneo A). In gara anche il Maestro internazionale Antonio Martorelli, una vera icona dello scacchismo italiano, classificato secondo.

Tra i più giovani, da sottolineare la performance del quindicenne Francesco Agnello (di Verbania), ospitato alla manifestazione grazie alla collaborazione con il blog “Scacchierando” che ha sponsorizzato l’evento: Agnello si è piazzato 3°. Ai piedi del podio il brindisino Gianni Sirena, che ha ottenuto anche una norma (per “norma” si intendono i passaggi necessari per diventare grande Maestro); 5° il giovane maestro di Pulsano, Antonio Varvaglione.

Il Festival era strutturato in 3 tornei, per fasce Elo differenti (per Elo si intende il metodo utilizzato dalla Federazione Internazionale degli Scacchi per calcolare la forza relativa di un giocatore): il Torneo A era un Open Integrale, il Torneo B era riservato a giocatori con Elo inferiore o uguale a 1800, il Torneo C era aperto a giocatori non classificati.

Ad aggiudicarsi il torneo B è stato Mirko Garrisi, dell’Accademia di Pisignano, che ha battuto al rush finale il fortissimo scacchista barese Giuseppe Masarà. Bellissima anche la vittoria nel torneo C di Alex De Paolis, undicenne anche lui tesserato con la società di casa, che ha meravigliato non solo per il risultato ottenuto tra i più quotati avversari, ma anche per la qualità del gioco e la limpidezza delle combinazioni sulla scacchiera. Alle sue spalle il compagno di Accademia Marco Guacci; 3° il leccese Gabriele Rizzo.

Meritano una menzione particolare anche Francesca Giammaruco, dell’Accademia di Pisignano, prima nella classifica femminile, ed il leccese Candidato Maestro Pietro Rotelli, primo degli Over 65.

In un Torneo diventato ormai un appuntamento storico, si sono dunque contraddistinti in maniera particolare i giovani talenti che l’Accademia forma attraverso la scuola superiore di scacchi di cui è sede, diretta dai Maestri Bernabei ed Inguscio. Pur non vincendo, infatti, hanno ben figurato i giovanissimi Matteo Caracciolo, Federico Prudenzano, Jacopo Calogiuri e Veronica Leo, tutti Under 12, mentre si è sentita la mancanza di Matteo Piccinno e Gabriele D’Urbano, che negli stessi giorni erano impegnati nel campionato Europeo di categoria in corso a Praga. Nell’occasione, Piccinno è risultato 9° assoluto e 1° degli italiani, un risultato strepitoso che accresce il prestigio della scuola salentina presieduta da Aldo Russo, già al lavoro per organizzare al meglio la 20ª edizione di un Festival che si preannuncia come un evento memorabile, con ospiti di livello mondiale.