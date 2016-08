Mercato, Juve regina. C’è Cuadrado, non si sblocca Witsel

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA – All’Atalanta arriva Berisha (Lazio). Juve scatenata: c’è il ritorno del colombiano Cuadrado (al Chelsea 4 mln per il prestito con riscatto a 15). Salta invece la trattativa con lo Zenit per il centrocampista belga Witsel: Lucescu non lo ha fatto partire giudicando inadeguato l’eventuale sostituto. Non parte quindi Hernanes: saltato il prestito al Genoa che dunque non cede Rincon. Al Grifone arriva Edenilson dall’Udinese.

Valzer dei portieri all’Atalanta: rilevato Berisha dalla Lazio, in arrivo Belec dal Carpi, ma gli orobici non trovano l’accordo per il passaggio di Sportiello alla Fiorentina.

Il Napoli chiude per Maksimovic: al Torino vanno 25 mln più il prestito di Valdifiori. E Gabbiadini rinnova fino al 2021 (3 mln a stagione). Il Torino prende dal Celtic il difensore Simunovic e dà Ichazo al Bari e Tachtsidis al Cagliari.

La Fiorentina, dopo aver ceduto Marcos Alonso al Chelsea (arrivato a parametro zero e ceduto a 26 mln), rileva l’uruguaiano Maxi Olivera dal Penarol.

Al Bologna ecco Torosidis e Sadiq dalla Roma mentre salta Cerci che non passa le visite mediche. Napoli dà Dumitru al Nottingham. Balotelli in prestito al Nizza.

L’ad del Milan Galliani piazza un colpo dell’ultimo minuto, anche se non si tratta di una bomba. Svincolato dalla Fiorentina arriva Mati Fernandez. La formula è quella del prestito.

La Roma non riesce a chiudere per Wilshere dall’Arsenal e cede in prestito Vainqueur all’Olympique Marsiglia. Il Crotone rileva il portiere Cojocaru dallo Steaua Bucarest e chiude col Sassuolo per Falcinelli e Trotta (in neroverde Iemmello dallo Spezia) e per Crisetig dal Bologna. Il difensore Krajnc (Cagliari) va alla Samp, dove Cassano resta fuori rosa.