L’oroscopo del mese di settembre 2016

Ariete – Venere, il pianeta dell’amore, porterà all’attenzione le connessioni tra la vita di coppia e le attività quotidiane. Il lavoro potrebbe rappresentare l’ambiente in cui si verificheranno delle nuove vicende o in cui si svilupperà la relazione esistente. Pertanto non si esclude che una storia d’amore nascerà sul luogo di lavoro.

Ci sarà una grande predisposizione per il lavoro di gruppo, anche se di solito lavorate bene da soli. Sarà un periodo ottimo per la costruzione di nuove partnership. Finanziariamente la prima parte di Settembre sarà un po’ tesa, mentre la fine del mese sarà veramente generosa per le vostre tasche.

Toro – La tensione a cui è stato sottoposto il vostro rapporto svanirà, aprendo la strada al piacere e alla sensualità. Sarete perciò fortunati in amore ed avrete diverse oppurtunità per divertirvi. Se avete una relazione stabile, probabilmente si riaccenderà la fiamma dell’amore.

Sul lavoro si tratta di un mese che portarà in luce tutta la vostra creatività. Durante tutto questo periodo il vostro lavoro sarà ben pagato e le collaborazioni saranno molto redditizie.

Gemelli – Mercurio in questo mese vi mostrerà quanto sia importante la vita sentimentale in questo periodo. Infatti sarete pervasi da un sacco di pensieri romantici e l’amore incoraggerà una serie di iniziative ed azioni. E’ probabile che potrebbero nascere delle nuove storie d’amore o qualche colpo di fulmine.

Sarete particolarmente fortunati nella vita professionale, in particolare nel campo immobiliare, mentre non si escludono dei piccoli problemi nella seconda parte del mese, legati alle collaborazioni. Finanziariamente non andrà tanto male e avrete la possibilità di investire i vostri risparmi per la vostra casa.

Cancro – Le relazioni sentimentali saranno collegate alla comunicazione; il comunicare nella coppia sarà un elemento fondamentale che renderà i partner più legati l’uno all’altro. Lo scambio di opinioni e di messaggi diventerà più intenso, e sarà più semplice confidarsi.

Ci saranno novità e cambiamenti positivi anche sul campo professionale. La prima parte del mese sarà più rilassante, mentre la seconda molto più attiva e frenetica. Le varie attività si susseguiranno velocemente e sarete costretti a prendere decisioni immediate. Finanziariamente le stelle sono dalla vostra parte.

Leone – La prima parte del mese non sarà ricca di eventi a carattere sentimentale o romantico. In questo periodo la vostra visione della vita sarà tutt’altro che romantica, ed i vostri interessi saranno più che altro incentrati verso il denaro e la casa. Nonostante questo la comunicazione con il partner sarà buona. La seconda parte del mese sarà decisamente più passionale, ricca di desiderio e di erotismo.

Settembre sarà un mese abbastanza prospero ed i soldi saranno uno tra i pensieri principali. Per questo vi concentrerete alla ricerca di nuove fonti di reddito, un aumento di stipendio, dei bonus, ecc.

Vergine – Venere sarà nel vostro segno per quasi tutto il mese, portando amore e un periodo molto piacevole per la vita di coppia. Avrete modo di socializzare e divertirvi parecchio e non mancheranno le opportunità di flirtare .

Sul lavoro tutto sarà molto semplice e meno difficile da realizzare. Il vostro fascino personale vi aiuterà senza dubbio a stabilire delle connessioni che vi renderanno più interessanti agli occhi degli altri. Sarà un mese proficuo per le collaborazioni e le partnership. Il denaro sarà un componente importante per voi , ed avrete occasione di guadagnare bene in questo periodo, ma siate prudenti.

Bilancia – Sarà un periodo piuttosto tranquillo in amore, in particolare la prima parte del mese. A partire dalla seconda invece accadranno degli eventi che allieteranno l’atmosfera sentimentale provocando alcuni cambiamenti.

In campo lavorativo sarà un mese movimentato, che richiederà un sacco di energie. Il successo arriverà nell’ultima decade. Finanziariamente sarete molto più rilassati per il verificarsi di alcune circostanze favorevoli.

Scorpione – La vostra vita sentimentale sarà soddisfacente durante questo mese, non troppo appassionata, ma con prospettive promettenti. Per le coppie ci sarà un periodo spensierato e gioioso, caratterizzato da divertimento ed ottimismo.

A livello professionale sarà un mese molto attivo e ricco di possibilità; nella prima parte avrete un sacco di energia che vi aiuterà a vincere le vostre battaglie. I grandi progetti troveranno il loro compimento nella seconda parte del mese. La situazione finanziaria subirà una svolta positiva dopo il 14 settembre.

Sagittario – Grazie al vostro partner riuscirete a progredire anche sul lavoro, attraverso il supporto della persona amata e al suo incoraggiamento tutto quando andrà per il meglio. Per i single questo è sicuramente il mese migliore per socializzare e fare nuovi incontri.

Sul lavoro avrete maggior autonomia ed il potere decisionale è sicuramente una delle vostre caratteristiche principali. Le collaborazioni saranno la chiave del vostro successo, che porterà a guadagni di gran lunga superiori al normale.

Capricorno – La vostra vita sentimentale sarà molto eccitante grazie allo zampino di Venere, che vi fornirà esperienze in grado di aprirvi nuove prospettive sul mondo. Potreste incontrare qualcuno che stimolerà una nuova dimensione spirituale.

Riceverete riconoscimenti e successo in campo professionale, in particolare se il vostro è un settore scientifico. Finanziariamente respirerete una nuova aria, che vi porterà a sviluppare progetti innovativi o investimenti.

Acquario – Il passaggio di Venere porterà in amore un interesse verso il lato più misterioso della relazione. Sarà un buon periodo per analizzare i vostri sentimenti o ascoltare le emozioni del vostro partner; potreste perfino scoprire un segreto sulla persona che avete a fianco.

Settembre porterà in voi la determinazione necessaria a raggiungere i vostri obiettivi professionali. Sarete più competitivi e sentirete il bisogno di combattere e dimostrare la vostra forza. Avrete l’occasione di guadagnare parecchio, soprattutto se avete un buon team di persone al vostro fianco.

Pesci – Sarete privilegiati perché Venere attraversa la casa della coppia questo mese. Ritroverete l’energia e ne trarrà giovamento il vostro rapporto ed il vostro partner, e tutto sarà molto più armonioso ed appagante.

Dal punto di vita professionale si prospetta un periodo piuttosto interessante; la collaborazione vi porterà soldi e successo, ed il clima sarà dei migliori dunque sia sul lavoro che dal punto di vista finanziario.