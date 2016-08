Caro scuola, risparmiare si può. I consigli di Codacons ed un appello: “Destinare cifra a emergenza terremoto”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Settembre: è tempo di tornare tra i banchi di scuola. Lo sanno bene le famiglie degli studenti che come ogni anno devono affrontare la consueta spesa per procurare ai propri figli tutto l’occorrente per affrontare l’esperienza scolastica. Così torna centrale il tema del caro scuola: l’acquisto del corredo scolastico e dei libri di studio, infatti, annualmente arriva ad impoverire sempre di più le tasche delle famiglie.

Per questo il Codacons Puglia, associazione dei consumatori, ha deciso di stilare una lista di consigli per abbattere i costi evitando la consueta stangata annuale, magari destinando il denaro risparmiato ad una giusta causa come quella di destinarla alle popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia.

Tra zaini, diari, astucci, quaderni e tutto l’occorrente per iniziare l’anno scolastico, si calcola che in Puglia si arriva a spendere fino a 500 euro a studente, soprattutto se si acquistano prodotti griffati. “Una spesa – spiega il presidente Carlo Rienzi – che può essere abbattuta del 40% se non si assecondano le richieste dei figli legate alle mode del momento e se non si subisce l’influenza delle pubblicità martellanti dirette proprio ai più giovani”.

Dunque il consiglio di Codacons è di dire no al corredo scolastico con il marchio di cartoni animati, videogiochi o personaggi televisivi, optando invece per prodotti senza logo. “Con i soldi risparmiati le famiglie della regione potranno effettuare donazioni per l’emergenza terremoto, spiegando ai propri figli che un quadernone griffato in meno può aiutare tanti bambini che a causa del sisma hanno perso tutto. In questo modo, oltre a tagliare la spesa determinata dal caro-scuola, si impartirà una importazione lezione civica ai più giovani e si contribuirà ad aiutare le popolazioni colpite dal terremoto” conclude il presidente Codacons.

L’associazione, inoltre, lancia un vademecum utile ad abbattere i costi nell’acquisto del corredo scolastico:

Non inseguite le mode. In questi giorni tutte le televisioni stanno bombardando i vostri figli con pubblicità mirate agli acquisti necessari per la scuola. Allontanateli dalla TV e non fatevi condizionare dal mercato pubblicitario. Non inseguendo le mode, per il corredo potreste spendere il 40% in meno, acquistando prodotti di identica qualità. Basta non comprare gli articoli legati ai personaggi dei cartoni animati o bambole famose.

Supermercato? Nei supermercati si può arrivare a risparmiare fino al 30% rispetto alla cartolibreria. Andate con la lista dettagliata della spesa e obbligatevi a rispettarla. In questo periodo alcune catene di supermercati vendono i prodotti scolastici addirittura a prezzi stracciati: sono i cosiddetti prodotti “civetta”. Vengono venduti beni addirittura sottocosto, contando sul fatto che comunque finirete per acquistare anche tutto il resto. Approfittatene, acquistando solo i prodotti civetta! Poi cambiate supermercato!

Rinviate gli acquisti. Abbiamo la pessima abitudine di acquistare subito tutto quello che servirà nel corso dell’anno. Le scorte di quaderni e penne si possono anche comprare in un momento successivo. Spesso, aspettando, si risparmia.

Aspettate i professori. Per le cose più tecniche (dal compasso ai dizionari), poi, è bene attendere le disposizioni dei professori, onde evitare acquisti superflui o carenti.

Offerte promozionali e kit a prezzo fisso. Ben vengano! Possono essere convenienti. Se non sono frutto di un accordo con le associazioni di consumatori, che fanno da garante, confrontate comunque i prezzi e controllate la qualità del prodotto, specie per lo zaino (per il quale sconsigliamo in ogni caso l’acquisto, dando la preferenza al trolley).