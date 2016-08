Oltre tre chili di marijuana nel ripostiglio, da un cassetto spunta pistola: arrestato

Share 0 Share 0 Share 0

MERINE (Lecce) – Il carico doveva essergli arrivato da poco ma il kit per confezionare le dosi era già pronto all’uso. I suoi piani però sono stati mandati in fumo dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Lecce che l’hanno fermato per strada per sottoporlo ad un controllo. Nonostante i suoi tentativi di depistaggio, al termine di tutte le perquisizioni per Cristian Stella, 21enne leccese già noto alle forze dell’ordine, sono scattate le manette.

L’arresto risale al primo pomeriggio di ieri a Merine di Lizzanello, dove il giovane vive da tempo. Proprio qui, in via Adige, gli agenti hanno notato l’atteggiamento sospetto del ragazzo e l’hanno bloccato. Dopo aver tentato, senza riuscirci, di evitare il controllo, alla richiesta di fornire i documenti il 21enne è apparso piuttosto agitato. La sua reazione ha condotto i poliziotti ad approfondire il controllo con una perquisizione personale.

Sentendosi ormai in trappola, Stella con un gesto fulmineo ha scaraventato per terra il suo cellulare, che teneva tra le mani, rompendolo. Inoltre ha tentato di nascondere il mazzo di chiavi della sua abitazione sotto una macchina parcheggiata nelle vicinanze, ormai consapevole che la prossima mossa della polizia sarebbe stata quella di ispezionare la sua casa. I suoi tentativi, però, sono risultati vani e, anzi, hanno condotto gli agenti a proseguire i controlli per scoprire cosa avesse da nascondere il giovane.

Perquisendo l’appartamento, dal ripostiglio, nascosti tra i vestiti, sono stati ritrovati 3,46 chili di marijuana imballata in un involucro di cellophane. A questa si è aggiunto tutto l’occorrente necessario per confezionare le dosi: un bilancino di precisione, una confezione di sacchetti utili a congelare gli alimenti, un rotolo di pellicola plastificata ed un coltello da cucina con manico giallo sporco di sostanza stupefacente.

La perquisizione è poi proseguita anche in camera da letto dove in un mobile è stata rinvenuta la somma di 560 euro suddivisa in banconote di vario taglio. Infine nel cassetto di un mobile del soggiorno era custodita una pistola a tamburo ad aria compressa marca Asg senza tappo rosso completa di munizioni, insieme a sei cartucce porta pallini di metallo, una busta di plastica nera contenente numerosi pallini di plastica e tre bombolette di gas utili a ricaricare la pistola.

Al termine dei controlli l’intero materiale è stato sequestrato e Stella è stato arrestato e condotto nel carcere di Lecce, su disposizione del pm di turno Giovanni Gagliotta, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I particolari dell’operazione portata a termine ieri sono stati illustrati questa mattina in conferenza stampa dalla vice dirigente della Squadra Mobile Elena Raggio e dalla dirigente della sezione Volanti Eliana Martella, che hanno anche tracciato un bilancio del lavoro svolto dalla sezione antidroga a partire dall’inizio dell’anno.

L’inasprimento dei controlli in città, in particolare nell’ormai famosa zona calda dello spaccio, quella delle Giravolte, ha condotto a 15 arresti, quattro denunce a piede libero e al sequestro di quattro chili di eroina, 120 grammi di cocaina e 151 chili di marijuana. Secondo gli investigatori la droga trovata in casa di Stella sarebbe servita proprio per rifocillare il mercato della città, visti anche i legami dell’arrestato con Lecce.

Il suo arresto, inoltre, è frutto di un’espansione della zona posta sotto controllo dalla polizia per contrastare il fenomeno dello spaccio, che ora include anche la provincia. Le indagini sul conto del 21enne proseguiranno con l’obiettivo di capire a chi il giovane, che per gli investigatori riveste il ruolo di “braccio operativo”, possa fare capo.