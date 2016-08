Controlli e denunce della Guardia Costiera: pontile non in regola a Torre San Giovanni

Share 0 Share 0 Share 0

TORRE SAN GIOVANNI (Lecce) – Una piattaforma in legno lunga circa otto metri e larga circa due, realizzata in assenza di parte dei titoli autorizzativi previsti dalla legge, peraltro in area sottoposta a vincoli paesaggistici.

E’ quanto riscontrato dai militari della Guardia Costiera di Gallipoli per verificare la conformità di alcune opere realizzate nell’ambito di una concessione demaniale rilasciata all’interno del porto di Torre San Giovanni di Ugento, al fine di posizionare dei corpi morti per l’ormeggio e l’ancoraggio di unità da diporto.

Inoltre, stando a quanto accertato dai militari, il pontile in legno sarebbe stato realizzato anche in difformità rispetto a quanto prescritto nel titolo concessorio per ciò che concerne il superamento delle barriere architettoniche.

I soggetti identificati quali responsabili della realizzazione e del mantenimento della piattaforma in legno sono stati quindi deferiti all’Autorità Giudiziaria per innovazioni non autorizzate in area demaniale marittima in concessione e per realizzazione di opere in assenza o difformità del permesso a costruire in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

Nell’ambito della stessa operazione di polizia marittima sono stati poi elevati due verbali amministrativi per oltre 1200 euro nei confronti delle persone responsabili del posizionamento di acquascooter in sosta in spazi demaniali marittimi non adibiti a tale finalità.

Le attività di verifica lungo il tratto costiero salentino al fine di verificare la regolarità e il rispetto delle concessioni demaniali marittime proseguiranno nei prossimi giorni.