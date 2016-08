Assegnato il titolo Top Fashion Model 2016. Vince una giovane modella di Cerignola

Share 0 Share 0 Share 0

CERIGNOLA (Foggia) – Successo oltre le aspettative alla finale nazionale di Top Fashion Model 2016, il contest internazionale dedicato al fascino e alla sensualità femminile, svoltosi nella cornice della maestosa Fontana dei Tritoni nella centralissima piazza di Giovinazzo.

Tre i titoli assegnati e molti i riconoscimenti da parte della neo-costituita Camera della Moda Puglia-Basilicata-Campania-Molise per le personalità presenti.

È Ilaria Petruccelli, 15enne di Cerignola (Foggia), la vincitrice dell’edizione 2016 del fashion award diretto dalla pugliese Carmen Martorana sotto la direzione artistica dello stilista Roberto Guarducci.Occhi azzurri e sorriso raggiante, Ilaria ha colpito la giuria per la delicatezza dei tratti e l’eleganza del portamento in passerella. È stata premiata dal medico ufficiale di Miss Italia e direttore sanitario della S.S. Lazio, Ivo Pulcini, e ha vinto una borsa di studio del valore di 500 euro e una crociera offerta da Costa Crociere.

Insieme a lei hanno conquistato il titolo “Eleganza” la sua concittadina Anna Pia Masciaveo di 16 anni – nominata anche Top Hair Style per Salvo Binetti Parrucchieri –, e quello “Bellezza” Lucrezia Antonelli, 17enne di Roma. A ricevere il titolo di Top Fashion Shooting per Art Photography è stata Oriana de Luca, 16enne di Bari, e quello di Top Face Make up Artist per Elisabetta Tansella, è stata Mariagrazia Partipilo, 20enne di Grumo Appula.

Tra i riconoscimenti assegnati ai presenti, il premio Top Fashion Model – Fontana dei Tritoni alla pugliese Mariella Milani, giornalista storica del Tg2, nominata primo socio onorario dalla Camera della Moda Puglia-Basilicata-Campania-Molise per il suo costante impegno nel promuovere la moda italiana; e una targa al medico Ivo Pulcini che, attraverso la sua onlus Un Cuore per Tutti… Tutti per un Cuore, sostiene missioni operatorie in favore di bambini cardiopatici.

L’evento, presentato da Daniela Mazzacane, giornalista del TGNorba24, è stato un vero e proprio spettacolo di stile, arte e bellezza che ha incantato il folto pubblico presente con gli abiti di: Roberto Guarducci, stilista per oltre un ventennio nella maison Fendi; Gianni Sapone con la Collezione Haute Couture 2016/17 luxury; Maria Pia Eramo che ha impreziosito i suoi lavori con tattoo, pizzi, sete e chiffon; e di Antonio Corposanto, giovane stilista pugliese emergente. Protagonisti dell’esibizione sono stati anche gli abiti da sposa dalle linee morbide Private Collection di Sposa Couture; e i gioielli firmati Gerardo Sacco – le cui creazioni vengono indossate da star mondiali del cinema come Glenn Close e Liz Taylor – e Rosa Ladisa, che sempre sperimenta nuove tecniche con materiali diversi. Durante lo show, Salvo Binetti Parrucchieri, stilista nazionale per il Club Wella by Toni Pellegrino, ha presentato un creativo defilé di acconciature.

La voce di Gabriella Aruanno, giovane cantante biscegliese venuta alla ribalta in occasione del programma televisivo Io Canto con Jerry Scotti nel 2010, l’esibizione di danza classica di Mattia Ignomiriello, talentuoso allievo della Scuola di danza del Teatro Opera di Roma, e lo show dei ballerini della scuola di danza Dance Team di Giovinazzo, hanno completato la serata.

«La moda – ha commentato Roberto Guarducci, stilista e direttore artistico di Top Fashion Model – non porta soldi e basta. È, invece, un’immagine che noi vendiamo non solo in Italia ma soprattutto all’estero».

«Sono orgogliosa – ha dichiara Carmen Martorana, ideatrice e organizzatrice di Top Fashion Model – che anche questa edizione si è conclusa con successo. Auspico che questo award si consolidi come appuntamento annuale per contribuire a diffondere la cultura della moda e della bellezza, e diventi trampolino di lancio per giovani talenti del fashion. Al prossimo anno!».

Top Fashion Model 2016 si è concluso lunedì 29 agosto nel suggestivo porto turistico di Giovinazzo con la passerella delle giovani modelle che hanno indossato linee di abbigliamento e accessori scelte dopo un’accurata selezione. Gli abiti sognanti per un look ricercato di Arianna Laterza, l’arte del cucito di Li Store, l’ispirazione agli ultimi trend di Twice, la linea di abbigliamento bambini del nuovo negozio Aiabù, l’esclusivo costume ufficiale Bonitalola in abbinamento agli occhiali di Ottica Eos, e i bijoux Jais fatti a mano con materiali di qualità. La serata, presentata da Maria Giovanna Labruna, volto televisivo e conduttrice di eventi dello spettacolo e della cultura, è stata allietata anche dall’esibizione della giovane cantante Annalisa Marella.

Le aperture di entrambe le giornate sono state curate dell’A.s.d. Dynamic Lab di Bari che ha conquistato i presenti con uno spettacolo di danza moderna.

Top Fashion Model 2016 è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Giovinazzo, l’Alto Patrocinio della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer e con il patrocinio di Camera della Moda Puglia-Basilicata-Campania-Molise, Città Metropolitana di Bari, Associazione Ristoratori Albergatori Commercianti di Giovinazzo e Accademia di Belle Arti di Bari.

Durante la ‘due-giorni’, il trucco è stato curato da Elisabetta Tansella, e l’hair style da Salvo Binetti Parrucchieri.

Servizio fotografico e riprese video a cura di Art Photography e Puntidivista.

La Carmen Martorana Eventi ringrazia tutti i partner per aver sostenuto e reso possibile l’iniziativa Top Fashion Model 2016.

Sito Internet: www.topfashionmodel.it

Pagina Facebook ufficiale dell’evento: TopFashionModel