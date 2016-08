Mobilità docenti: Gabellone, D’Antini e Manca interpellano i parlamentari

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Quanto accaduto nell’ultimo anno nel mondo della scuola ha “dell’inverosimile” ed è questo il punto di partenza per quattro proposte di modifica alla legge di riforma della scuola portata avanti dal governo Renzi.

A dare i suggerimenti del caso alla deputazione salentina ci pensano il presidente della Provincia Antonio Gabellone, la consigliere Simona Manca e la consigliera di parità Filomena D’Antini.

Il progetto di modifica è stato discusso stamattina nella sala Giunta di palazzo Adorno, presente una folta delegazione di insegnanti e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Non sono mancati momenti di forte malumore.

“Con la legge n. 107/2015 (la c.d. legge sulla “buona-scuola”), i docenti precari sono stati costretti a scegliere tra un posto di ruolo lontano dalle proprie famiglie e dalle proprie radici, o la permanenza in graduatoria senza alcuna certezza del futuro. Sono stati chiamati a fare una scelta drammatica e lacerante, ma l’hanno fatta, ciascuno con le sue motivazioni, per tutelare il loro posto di lavoro e le loro famiglie”, si evidenzia nel testo elaborato da Gabellone, Manca e d’Antini.

“Ci troviamo dunque ad affrontare un problema sociale della massima serietà – commentano – perché abbiamo, da una parte, i docenti precari inseriti nelle GAE in attesa di una chiamata che non si sa se arriverà, e dall’altra i docenti che, a seguito della mobilità nazionale obbligatoria, saranno costretti dall’1 settembre a dover scegliere se abbandonare la famiglia per andare ad insegnare nelle nuove sedi di assegnazione – che nella maggior parte dei casi si trovano nel nord Italia – o rinunciare al lavoro per prendersi cura dei figli e dei propri cari”.

I numeri sono importanti: 3.251 docenti pugliesi non hanno avuto la possibilità di restare nella loro regione e, per la sola provincia di Lecce, sono interessate oltre 800 persone. Le donne, in particolare, mediamente rappresentano circa il 91% del corpo docente nella scuola primaria e il 63% nella scuola secondaria.

Secondo la prima proposta, “l’offerta formativa dovrebbe essere erogata attraverso un’attivazione consistente del tempo pieno o prolungato nelle scuole. Ciò servirebbe a garantire uno strumento importantissimo per le famiglie e per gli alunni, e al contempo eviterebbe l’esodo di massa dei docenti della scuola primaria”. Si suggerisce, inoltre, anche alla luce del dramma degli studenti disabili costretti a cambiare spesso l’insegnante di sostegno a scapito della continuità didattica, che “i posti in deroga transitino nell’organico di diritto, e quindi nell’organico dell’autonomia. Su di essi i migliaia di docenti emigrati dalla Puglia potranno fare ritorno e saranno possibili anche nuove assunzioni”.

Capitolo “classi pollaio”: si propone “la riduzione del numero degli alunni per classe, con classi formate al massimo da 20 alunni”. Come evidenziano Gabellone, Manca e D’Antini, questo “è anche uno dei punti fondamentali della Buona Scuola. Sono state queste le dichiarazioni del presidente del Consiglio Matteo Renzi”.

C’è un’esigenza doppia in termini di “qualità e sicurezza. Nessun preside – sottolineano – dovrebbe sentirsi al sicuro assumendo la responsabilità di avere classi numerose, anche soltanto per la sicurezza. Lo vediamo quando ci sono le prove di evacuazione, fare uscire da una classe più di venticinque persone è complicato. È difficile seguire i ragazzi, verificarne la preparazione e non lasciare indietro i più deboli, e gli stranieri appena inseriti”.

Quarta e ultima proposta: “Procedure di mobilità annuali. L’aumento del numero dei posti che si otterrà grazie alla realizzazione dei tre punti precedenti – argomentano – farà si che una parte di detti posti possano costituire la piattaforma organica per i trasferimenti interprovinciali, e quindi per il rientro al Sud ed in Puglia. L’altra parte sarà destinata alle assunzioni in ruolo”.

L’auspicio finale è che “la deputazione parlamentare salentina e le OOSS promuovano una azione incisiva sul governo per l’attuazione immediata delle predette proposte”.