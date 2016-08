Piano sicurezza, bilancio positivo per l’estate 2016: “A Gallipoli ripristinata la legalità”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE/GALLIPOLI – “Gli obiettivi prefissati con il patto per la sicurezza sono stati raggiunti: è stata ripristinata la legalità persa a Gallipoli”. Parola dei vicequestori aggiunti Marta De Bellis,dirigente del commissariato della Città Bella, Nara Adinolfi, dirigente del reparto prevenzione crimine di Lecce, ed Eliana Martella, dirigente della sezione volanti di Lecce, che insieme hanno tracciato il bilancio finale dei servizi di prevenzione e controllo svolti sul territorio della meta turistica estiva prediletta in tutto il Salento.

L’incremento di arrivi, concentrati soprattutto nel mese di agosto, il fenomeno del così detto “turismo giovanile di massa” alimentato anche dall’attraente vita della movida gallipolina, caratterizzata dalla concentrazione di grandi eventi e dalla presenza di rinomati locali notturni e lidi, sono tutti fattori che sommati rendono critica la situazione nella Città Bella, dove, negli scorsi anni, si sono registrati problemi nella gestione della sicurezza oltre che episodi di cronaca anche molto gravi.

L’estate 2016, però, era già stata preannunciata come quella del cambiamento di rotta: la “Rimini del Sud” non sarebbe più stata una zona franca dove criminalità e sballo sfrenato dagli effetti pericolosi non avrebbero più avuto la meglio. Dai risultati illustrati questa mattina nella questura di Lecce, durante una conferenza stampa, si può dire che la promessa è stata mantenuta.

A giocare un ruolo importante per il raggiungimento di tale obiettivo sono stati l’arrivo dei rinforzi e il lavoro svolto sul territorio in sinergia con le altre forze dell’ordine. Per garantire l’attuazione del piano sono state inviate nello specifico 18 unità del Reparto prevenzione crimine Puglia meridionale di istanza a Lecce, 10 unità del reparto mobile di Taranto e 10 unità della polizia di stato provenienti da altre sedi.

Tra le attività di maggior rilievo e che più hanno impegnato gli agenti, in particolare sul lungomare, è stata quella mirata alla repressione del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti. In totale 10 sono stati gli arresti realizzati, a cui si aggiungono due per reati alla persona, mentre 62 le denunce a piede libero. I soggetti, quasi tutti stranieri originari del Gambia e del Senegal, sono risultati residenti al Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari impegnati nello spaccio di droga, per lo più hashish, marijuana e cocaina che venivano vendute all’ingresso dei lidi e dei principali locali d’attrazione. Gli agenti sono riusciti a sequestrare 500 grammi di sostanze stupefacenti e una somma in contanti di circa 5mila 328 euro.

Controlli antidroga più stringenti in particolare in occasione dei grandi eventi, manifestazioni e concerti in programma hanno permesso di avere un incremento del numero di segnalazioni alla prefettura per uso personale non terapeutico di droga, per un totale di 50 persone. Grazie alla collaborazione della polizia stradale di Lecce, inoltre, si è avuto una maggiore stretta sulla circolazione stradale.

Nell’arco di un mese, tra il 23 luglio e il 26 agosto, 31 sono stati i soggetti sorpresi alla guida sotto l’effetto di alcol mentre cinque quelli in preda agli effetti della droga. Nelle sole giornate del 10 e 31 luglio e del 15 agosto in 40 sono stati colti alla guida dopo aver alzato il gomito mentre 10 al volante sotto l’effetto di stupefacenti. Ben 42 sono state le patenti e 108 le carte di circolazione ritirate e quattro i sequestri amministrativi. Tra le infrazioni più sanzionate la guida senza cintura di sicurezza e la mancanza di revisione del veicolo.

L’enorme macchina di prevenzione e controllo non ha risparmiato gli esercizi commerciali e i locali. Sono state setacciate le tre più importanti discoteche, 30 bar, 15 chioschi e 13 stabilimenti balneari. A finire nei guai sono stati principalmente locali presenti nella Città Vecchia, dove a 19 esercenti è stata contestata l’occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre per altri otto sono in corso le verifiche per la medesima infrazione. A tre titolari sono state fatte delle diffide verbali mentre in un esercizio è stata contestata la violazione di un’ordinanza comunale.

Multe salate sono scattate per sei fast-food ambulanti sia per violazione delle norme igienico-sanitarie che per il mancato aggiornamento del manuale Haccp, per un importo complessivo di 56mila euro. Sotto la lente di ingrandimento sono finiti anche parcheggi, strutture ricettive e aree camper.

Due di queste ultime sono state sanzionate per mancata comunicazione alla polizia dell’elenco degli alloggiati, obbligatoria per legge per misure anti terrorismo, per un totale di 6mila 200 euro. Per lo stesso motivo è stata elevata una multa da 3mila euro ad una struttura ricettiva. Nei guai sono finiti anche i parcheggiatori abusivi. In 14 sono stati sorpresi a svolgere l’attività senza titolo e, per questo, sono stati sanzionati per un importo totale di 11mila euro, ed è scattato il sequestro del denaro illegalmente guadagnato pari a circa mille euro.

“Questi dati relativi all’attività svolta su Gallipoli a partire dal 4 luglio scorso ci permettono di dire che l’accordo di sicurezza integrata, stilato con largo anticipo rispetto al periodo estivo critico, ha funzionato. A dimostrarcelo è in particolare la percezione di maggiore sicurezza e tranquillità che i cittadini hanno percepito, per noi il frutto più importante del nostro lavoro” ha dichiarato il vicequestore aggiunto De Bellis che, auspicando risultati sempre più importanti per il futuro, ha ammesso che di strada ce n’è ancora da fare. “Possiamo dire di aver garantito un turismo più ‘pulito’, ma il percorso è ancora molto lungo” ha concluso.