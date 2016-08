Foggia – Andria live streaming gratuito su betflag.it. Allo Zaccheria satanelli favoriti

Share 0 Share 0 Share 0

FOGGIA – Chiuderà ufficialmente il lungo programma della gare della prima giornata di Lega Pro. Fidelis Andria di questa sera in programma alle 20,30 non è una partita come tante altre ma un derby molto sentito da entrambe le tifoserie. Questa volta però si disputerà a porte chiuse per la squalifica dello Zaccheria. Niente pubblico delle grandi occasioni, insomma, ma tribune mestamente vuote. Per quanti non vorranno perdere le emozioni di questa gara potranno seguirla gratuitamente in live streaming e scommettere anche live su www.betflag.it.

Satanelli favoriti sulla lavagna delle bandiera delle scommesse con l’1 proposto a 1,65 quota che sale a 3,55 per l’X e a 5,25 per il 2. Il multigoal da 1 a 2 il sì è offerto a 2,05 mentre il multigoal da 1 a 3 il sì è bancato a 1,42. L’under/ over 2,5 è moltiplica per 1,65 e 2,15, l’under/ over 3,5 invece per 1,22 e 3,75 e il goal/ no goal 2,05 e 1,65. Ovviamente più congrue le quote per il risultato esatto: 2 – 0 a 7,50, 3 – 2 a 30,00 e l’1 – 3 a 45,00.