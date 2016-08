L’oroscopo per la settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 4 aprile): la routine vi darà tranquillità e senso di sicurezza, questa settimana, ma l’imprevisto vi aiuterà a restare vigili e concentrati. (5 – 19 aprile): tenete gli occhi bene aperti, questa settimana, e non fatevi sfuggire eventuali avvisaglie di un evento che sta per succedere e che non deve cogliervi impreparati.

TORO (20 aprile – 5 maggio): gli altri graviteranno nella vostra orbita per tutta la settimana e voi ne comprenderete il motivo appena in tempo per prendere i provvedimenti che la situazione impone. (6 – 20 maggio): avete la sensazione di non essere sulla stessa lunghezza d’onda di un buon amico ma potrete riuscire a ritrovare la sintonia strada facendo.

GEMELLI (21 maggio – 6 giugno): ultimamente vi è mancata la capacità di cogliere la realtà che si presentava davanti ai vostri occhi: la recupererete appena in tempo per reagire ad uno stato di cose inaccettabile. (7- 20 giugno): vi aspetta una giornata lunga e faticosa che, però, vi offrirà anche l’occasione per concedervi una piacevole trasgressione.

CANCRO (21 giugno – 7 luglio): gli altri sono sempre interessati a quello che dite ma, questa settimana, potrebbe essere difficile per voi riuscire a tradurre i pensieri in parole. (8 – 22 luglio): sfuggire a ciò che non vi piace non sarà l’approccio migliore questa settimana: affrontatelo e liberatevene una volta per tutte.

LEONE (23 luglio – 7 agosto): il vostro sguardo è puntato su un obiettivo che ora è irraggiungibile. Qualcuno vi accusa di mancare di realismo ma voi sapete che si sbaglia e che è solo una questione di tempo. (8 – 22 agosto): siete decisi, questa settimana, a percorrere ogni strada: non volete lasciare nulla di intentato.

VERGINE (23 agosto – 7 settembre): fareste bene a iniziare la settimana col piede giusto. Per riuscirvi vi basterà assecondare l’istinto e le vostre inclinazioni. (8 – 22 settembre): la tempesta in arrivo sorvolerà la vostra esistenza senza provocare il minimo danno: non avete motivo di preoccuparvi.

BILANCIA (23 settembre – 7 ottobre): vi ritroverete insieme a una persona che in passato è stata per voi fonte di grande ispirazione: questa volta, però, non aspettatevi troppo. (8 – 22 ottobre): la routine non ha nulla da offrirvi, questa settimana, mentre un evento fuori programma potrebbe aiutarvi a crescere molto, sia a livello personale che professionale.

SCORPIONE (23 ottobre – 7 novembre): non potrete liberarvi di un certo problema ma di sicuro potete limitarne la portata e fare in modo che produca meno conseguenze possibile. (8 – 21 novembre): non pensate a quello che gli altri vi hanno dato in passato: piuttosto cercate di mettere a fuoco quello che vi serve oggi.

SAGITTARIO (22 novembre – 7 dicembre): dovrete cercare di essere puntualmente informati di tutto quello che succede intorno a voi e ci vorrà una abilità speciale perché molto si verificherà lontano dal vostro sguardo. (8 – 21 dicembre): non siate presuntuosi: ci sono segreti del mestiere che potrete imparare solo seguendo le orme di qualcun altro.

CAPRICORNO (22 dicembre – 6 gennaio): siete arrivati a metà strada. Aspettate di essere raggiunti da un compagno di squadra prima di ripartire: il vostro cammino sarà più facile e piacevole. (7 – 19 gennaio): non c’è ragione di credere che non siate capaci di fornire una prestazione uguale o superiore a quella di un vostro avversario. Credete in voi stessi!

ACQUARIO (20 gennaio – 3 febbraio): vi aspettate che le cose procedano lentamente, questa settimana, ma sarete sopresi da quanta strada riuscirete a fare in pochissimo tempo. (4 – 18 febbraio): state cercando di non restare indietro ma per vincere la gara in cui siete impegnati vi basterà saper mantenere un passo costante e aspettare che sia la fatica a fermare i vostri avversari.

PESCI (19 febbraio – 5 marzo): vi conviene liberarvi al più presto da una serie di incombenze noiose: dopo potrete concentrare la vostra attenzione su qualcosa di molto più creativo. (6 – 20 marzo): vi domandate con una certa apprensione dove un certo progetto vi possa portare ma non c’è ragione di aver paura: sarete più che soddisfatti dell’esito finale.