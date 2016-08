Sisma: Notte della Taranta,  sette salvadanai ai varchi per aiutare le popolazioni centro Italia

Share 0 Share 0 Share 0

MELPIGNANO (Lecce) – Emergenza Terremoto. La Puglia per la ricostruzione. Dona qui il tuo contributo. E’ quanto si legge sui sette mega salvadanai che sono stati installati all’ingresso dei varchi di accesso all’area concerto.

Tutti i partecipanti al Concertone finale de La Notte della Taranta, che a seguito dei drammatici eventi del Centro Italia si è trasformato in una maratona di solidarietà, potranno lasciare all’interno, un contribuito che sarà destinato dalla Regione Puglia ad un’opera di ricostruzione di una infrastruttura pubblica andata distrutta durante il violento sisma.

I salvadanai sono stati predisposti al varco della Strada provinciale per Maglie, in viale Libertà, via Roma, via Galilei, via Cimitero, via Convento e al varco di ingresso al backstage.

Si potrà in questo modo contribuire ad una causa importante. Inoltre durante la diretta su Rai5 che inizierà questa sera alle 22.30, più volte, gli stessi artisti, sensibilizzeranno il pubblico a donare per le zone colpite dal sisma, così come sui videowall sarà trasmesso costantemente messaggi per incentivare alle donazioni.

Tutti gli artisti hanno deciso di devolvere l’intero cachet della serata in favore delle popolazioni di Lazio, Marche e Umbria.