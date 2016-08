Tutto pronto per la Notte della Taranta. Artisti vicini alle vittime del terremoto

Share 0 Share 0 Share 0

MELPIGNANO (Lecce) – Meno uno al concertone della Notte della Taranta. Il palco, che anche quest’anno vedrà alternasi numerosi ospiti nazionali ed internazionali, fa da qualche giorno bella mostra di sè nel piazzale dell’ex convento degli Agostiani, dove sono attese oltre 200mila persone.

L’Orchestra Popolare diretta da Carmen Consoli eseguirà 44 brani della tradizione salentina insieme agli ospiti Fiorella Mannoia, Nada, Tosca, la statunitense ex vocalist dei Rolling Stones Lisa Fischer e l’afro-spagnola Buika, perla nera del flamenco. Dal punto di vista degli arrangiamenti musicali la serata sarà all’insegna della tradizione, come ribadito più volte in questi mesi dalla maestra concertatrice. Questo pomeriggio, a partire dalle 19.30, cominceranno le prove.

“La pizzica e la cultura popolare rappresentano le nostre radici, che abbiamo il dovere di conservare – spiega Fiorella Mannoia – È la prima volta che mi cimento nel dialetto salentino, ma avendo io origini siciliane (mio padre era palermitano) i dialetti del Sud mi sono familiari. La Notte della Taranta porta sempre con se’ tanta allegria e festa, ma quest’anno il nostro pensiero andrà a tutti coloro che in questi giorni stanno vivendo un dramma terribile”.

La Mannoia interpreterà due brani della tradizione salentina densi di significato: La Cardilleddha e Lu Zinzale. Il primo è un brano di critica alla pratica di crescere le ragazze in età da marito in una gabbia dorata; Lu zinzale è una rumba e rappresenta la metafora di un matrimonio in un ambiente povero. “Sono sicuro – afferma il direttore artistico Daniele Durante – che la Mannoia le interpreterà magnificamente. Lu zinzale, in particolare è l’esempio di una musica importata da emigranti che una volta tornati in terra salentina hanno portato i ritmi sudamericani. La Mannoia, saprà condurci in queste atmosfere”.

Dodici dei 44 brani previsti saranno accompagnati dalle coreografie del corpo di ballo diretto da Fabrizio Mainini. Novità di quest’anno è l’area attrezzata alla quale si può accedere tramite i ticket “Taranta Premium”, in vendita sul circuito Booking show al costo di 30 euro. A disposizione posti a sedere e l’area food con videowall.

Questa edizione sarà nel segno della solidarietà per le popolazioni del centro Italia colpite dal sisma, trasformandosi in una maratona di solidarietà. Alle 22.30, Carmen Consoli, a nome di tutti gli artisti e del’orchestra popolare, aprirà il concertone con un messaggio per invitare il pubblico a contribuire al progetto “La Puglia per la ricostruzione”. Sui videowall scorrerà per tutta la durata dell’evento il numero utile per le donazioni, mentre 7 mega salvadanai saranno installati e presidiati dalla protezione civile nei varchi di accesso al concertone.

L’evento potrà essere seguito in diretta su Rai 5 a partire dalle 22.30 e su Radio2Rai a partire dalla mezzanotte.