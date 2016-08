SS 275, le perplessità di Blasi (Pd): “Mascherata di politici che strumentalizzano proteste”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Si dice “molto perplesso” il consigliere regionale dem Sergio Blasi rispetto alla vicenda dell’occupazione della ss 275.

“Rispetto chi protesta per il lavoro, e sono tante persone, in tutti i settori produttivi, in questo Salento nel quale la disoccupazione, giovanile e non, ha raggiunto picchi impressionanti”. Eppure, alcune dinamiche, appunto, farebbero sorgere nell’esponente democratico dei dubbi.

“Come mai gli operai della Palumbo vanno a protestare – afferma – per l’apertura di un cantiere che non ha nulla a che vedere con l’azienda che li ha licenziati? La Leadri non ha vinto l’appalto per la costruzione della ss 275, che è stato bloccato a causa di macroscopiche illegittimità dall’Anas, la quale evidentemente ha riscontrato in quel progetto non certo la linda e benevola volontà di creare sicurezza per gli automobilisti, ma la ferma volontà da parte di una classe politica mediocre di farne una mangiatoia. E di fronte a questa si è fermata”.

La vicenda, anche dal punto di vista giudiziario, è complessa, articolata in più capitoli. “Il ministro Delrio – aggiunge – ha assicurato che l’ammodernamento della 275 si farà, sebbene sia necessario rivedere il progetto, ‘la vergogna delle vergogne’, come lo definì Antonella Accroglianò, quella che i giornali hanno ribattezzato ‘la dama nera delle tangenti’. Quindi la decisione di Anas di fare le proprie valutazioni rappresenta semplicemente una scelta di buon senso”.

Come ricorda Blasi, che non usa mezzi termini, la questione della 275 ha visto all’opera una “politica arraffona” che ha giocato “al continuo rialzo con quell’appalto, facendo lievitare i costi da 113 milioni nel 2001 a 287 milioni nel 2011 senza che sia stata posata una singola pietra. Oggi, nel momento in cui la riflessione di Anas è un buon segnale di cambiamento, perché significa la volontà di smettere di buttare i soldi pubblici in tangenti e ruberie, assistiamo alla mascherata di politici che tentano di strumentalizzare la protesta degli operai, alimentando l’idea – falsa – che quella strada non sia partita per motivi burocratici”.

Ieri, il presidente della Provincia ha sollecitato una protesta direttamente in sede romana presso Anas e i sindacati hanno chiesto l’intervento del Prefetto per sbloccare la situazione di stallo.

“Per dirla chiara, quella strada – prosegue il consigliere regionale Pd – non si è fatta perché sono venute fuori irregolarità e sospetti talmente imbarazzanti da far impallidire anche chi, stando alle indagini, era abituata a considerare le mazzette ordinaria amministrazione. Allora, per tornare alla protesta di questi giorni, dico che io vengo da una cultura politica che si pone l’obiettivo di rappresentare gli interessi dei lavoratori e non quelli dei padroni, strumentalizzando le proteste degli operai. Oggi vedo addirittura sindaci, i cui comuni non hanno nulla a che vedere con la 275, ma molto a che vedere con l’azienda in questione, che si prestano a operazioni di questo genere. Provo – conclude Blasi – un senso di sconforto e mi chiedo se chi gioca a questo gioco si renda conto dell’immagine che offre”.