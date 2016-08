Sant’Oronzo, strisce blu gratuite per tutta la giornata. La precisazione di Sgm

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Nella giornata festiva di oggi non è dovuto il pagamento nelle aree a sosta tariffata. La precisazione arriva da Sgm, al fine di stigmatizzare la polemica innescata in queste ore sui social network.

Dalla società che gestisce il trasporto urbano comunicano anche che i parcometri non possono essere spenti, in quanto non sarebbe consentito, nei giorni di festa, il pagamento della sosta per le giornate successive. Non esiste, quindi, nessun “beneficio economico” per Sgm che, in applicazione alle norme vigenti, sospende il pagamento della sosta tariffata nei giorni festivi, 26 agosto compreso, operando nella massima correttezza e trasparenza.

Per chi non si sposterà in macchina per raggiungere i luoghi della festa, è attivo il servizio di navette per il collegamento dei parcheggi di interscambio e del lunapark con il centro cittadino. Attive dalle 18.30 all’ 1 la Linea verde (Foro Boario – centro), e la Linea blu (Luna Park – Mercato bisettimanale – centro).