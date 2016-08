Elezioni 2017, stoccata di Calò (Noi con Salvini) a centristi e alleati: “Propositivi sì, spigoli inutili no”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – L’atteggiamento è “propositivo”, ma non “saremo certo degli spigoli inutili”.

Il coordinatore provinciale di Noi con Salvini Leonardo Calò, nel corso di una conferenza stampa, lancia una stoccata – non rinunciando a un pizzico di sarcasmo – all’indirizzo di Luigi Mazzei, coordinatore di Ap-Ncd in provincia, che aveva definito i salviniani, appunto, “spigoli inutili da smussare”. L’orizzonte è quello delle Amministrative 2017, con un’attenzione particolare al voto di Lecce.

Ma manda anche dei messaggio a coloro i quali “sono ancora nostri alleati”, ovvero CoR, Forza Italia, Fratelli d’Italia, realtà e gruppi di maggioranza chiaramente collocabili nel centrodestra.

Perché, invece, “il centrosinistra non ci interessa”, afferma Calò. Un’affermazione che fa capire come Noi con Salvini la pensi sui centristi, compreso proprio Ap-Ncd di Luigi Mazzei che, giusto per fare un esempio, alle scorse elezioni – turno di ballottaggio – ha appoggiato Marcello Risi, candidato di centrosinistra a Nardò. I problemi di “perimetro”della coalizione non sono certo archiviati, è evidente. Ai salviniani i centristi non piacciono e anche Fratelli d’Italia ha manifestato una certa avversione per le situazioni confuse. E i CoR hanno chiesto “chiarezza” rispetto alla collocazione politica. Una nuova riunione del tavolo è comunque prevista a breve, per discutere di questa e altre questioni.

“Non ci interessa neppure il valzer di nomi”, spiega Calò. Come ribadisce Mario Spagnolo, referente leccese del movimento, “entro fine settembre o, al più, i primi quindici giorni di ottobre, ci deve essere il nome, fermo restando che anche noi abbiamo, eventualmente, delle candidature da sottoporre all’attenzione della coalizione”.

“Non vogliamo essere gli alleati scomodi, anzi, abbiamo un atteggiamento costruttivo per il bene della città, ma, del resto, non facciamo parte della consiliatura e la critica è legittima laddove vi siano delle lacune. Vogliamo proporre una piattaforma programmatica di 5-6 punti”, chiarisce ancora Calò. “E’ chiaro che se tali punti non saranno condivisi si apriranno dei nuovi, possibili scenari”. Al centro delle riflessioni soprattutto i temi della sicurezza e delle politiche sociali.

Sul primo versante, NcS propone lo sgombero dell’immobile di via Monteroni con la contestuale convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza ma anche un presidio di polizia Municipale in viale Oronzo Quarta a Lecce. “Si tratta di angoli che devono essere restituiti alla città”, spiega Calò. Versante occupazione: “E’ dovere dell’amministrazione comunale portare avanti progetti per favorire il reinserimento di personale espulso dal mercato del lavoro a seguito di una delle tante crisi che interessano la città, Leadri, Cnh, ad esempio”. Per Calò, infatti, i fondi si potrebbero individuare nelle maglie dei finanziamenti “a pioggia”, dei patrocini concessi a eventi o associazioni, delle “consulenze esterne”.

Altre questioni da non trascurare: un nuovo piano traffico, più a misura di una città non di grosse dimensioni, e un’attenzione alle marine che, dopo le 10 di sera, si spopolano.

Nel corso della conferenza stampa – con un inciso solidale per le vittime del terremoto in Centro Italia – sono stati presentati i referenti territoriali: Paolo Marasco per il Sud Salento, Rino Marzo per San Cesario, Tonio Pino, per la Valle della Cupa, Alessio Parata per Racale e Comuni limitrofi, Guglielmo De Santis per Casarano, oltre, appunto, a Mario Spagnolo per Lecce. Presente, nel giardino del bar Tentazioni dove si è svolto l’incontro, anche Dario Rollo, primo amministratore di NcS, originario di Lecce, ora assessore nella ex rossa città di Cascina in Toscana.