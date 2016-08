SS 275, operai ancora in presidio. Sindacati e Gabellone: “Vertice risolutivo subito”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Una faccenda giunta ormai “su un binario morto” per cui è necessario mettere in campo azioni risolutive, come quella di “andare a Roma” per sollecitare i vertici Anas a dare risposte.

Il presidente della Provincia Antonio Gabellone interviene sull’annosa questione del raddoppio della ss 275, esprimendo in primo luogo “la totale solidarietà ai lavoratori che sono oramai da giorni in presidio” proprio lì, sui luoghi incriminati, quelli di un’arteria il cui ampliamento è al centro di una lunga vicenda giudiziaria e di lunghi contenziosi.

Pur essendo ogni iniziativa politica a sostegno della loro causa e di quella del raddoppio dell’arteria da considerarsi “auspicabile e importante in questa fase”, tuttavia, la partecipazione al tema di una parte politica ben precisa, ovvero il centrosinistra, “appare sempre più evidente quanto poco comprensibile”, asserisce Gabellone.

Che ricorda come tutti abbiano preso parte a iniziative “di ogni genere in quel lembo di territorio importante per l’intero Salento”, con anche il coinvolgimento di associazioni, partiti, realtà varie, ivi compresa la “locale curia vescovile guidata da mons. Angiuli”. Una ampia mobilitazione che parrebbe aver sortito “scarsi risultati pratici”.

Da qui la necessità, a detta del presidente della Provincia, di una modifica netta nell’atteggiamento. “Bisogna andare a Roma, magari mettere le tende, dal presidente dell’Anas, perché, insieme al presidente Emiliano (la Regione co-finanzia in maniera importante il raddoppio), agli assessori e ai consiglieri regionali del Salento, ai parlamentari, al presidente della Provincia ed ai consiglieri provinciali, ai sindaci e agli amministratori del territorio, si possa avere un faccia a faccia risolutivo per ribadire la necessità di realizzare l’opera e per capire le reali intenzioni dell’azienda, soprattutto in termini di tempi di cantierizzazione del raddoppio”.

Il rischio è “la perdita di credibilità” davanti alla gente che percepisce “oramai in maniera evidente l’inutilità delle iniziative che si stanno ripetendo senza nessuno sbocco”.

Sulla vicenda intervengono anche le organizzazioni sindacali che, in un comunicato unitario siglato da Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl, ritengono “non più differibile l’inizio dei lavori, non solo per dare risposte di carattere occupazionale ad un territorio segnato da una forte emorragia di posti di lavoro, ma soprattutto per dotare il Salento di infrastrutture annunciate ed attese da anni”.

Alla luce delle ultime iniziative intraprese dai lavoratori, che mantengono il loro presidio, le rappresentanze sindacali chiedono pertanto al Prefetto “di calendarizzare in tempi brevissimi l’incontro già annunciato alle OO.SS. di categoria (da ultimo l’8 agosto scorso) con Anas e Regione Puglia”.