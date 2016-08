Nardò, Cgil: “Ancora ghetti e sfruttamento nei campi”. L’ordinanza? “C’è chi non la rispetta”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Un’ordinanza anticaldo, per impedire il lavoro nei campi nelle ore roventi della giornata, un’area attrezzata con tende, docce e container: iniziative importanti per i braccianti, migranti e non, che però, tirando le somme, appare come un “maquillage” che poco incide nella lotta allo sfruttamento e al caporalato comunque esistenti nelle campagne di Nardò.

E’ questa, in estrema sintesi, la posizione di Cgil Lecce che, tramite i segretari generali Valentina Fragassi e Antonio Gagliardi, traccia un bilancio della stagione estiva vissuta nei campi del Comune più esteso della provincia di Lecce. Punto per punto le voci del sindacato analizzano il modello Nardò, animato da nuove iniziative che però, sostengono, non sono che “una fine strategia per restiruirle un’immagine, da tempo intaccata, di città dell’accoglienza”.

A partire dall’ormai celebre ordinanza anticaldo, che prevede il divieto del lavoro nei campi nella fascia oraria che va dalle 12 alle 16 e che scadrà il prossimo 31 agosto. Quest’ultima “purtroppo non sconfigge lo sfruttamento lavorativo: durante i nostri sopraluoghi, infatti, abbiamo spesso individuato, tra le ore 13 e le ore 14 (anche di domenica), braccianti impegnati a raccogliere angurie e pomodori. Facilmente poi le aziende aggirano l’ordinanza: basti notare che quasi tutti i lavoratori che soggiornano ad Arene-Serrazze sono impiegati in agri diversi da quello di Nardò” spiegano.

Quella dello stop al lavoro nei campi nelle ore più calde, dunque, “nonostante la bontà dell’intenzione, risulta poco più di un’operazione di maquillage” secondo i segretari generali. Sulle ottime e giuste prerogative della nuova amministrazione comunale continua ad aleggiare, vivo e vegeto, lo spettro del caporalato che comporta enormi incertezze riguardo ai contratti lavorativi dei braccianti, la mancanza di diritti e tutele e un arbitrario sistema di reclutamento dei lavoratori.

La controproposta di Cgil Lecce a riguardo è quella di promuovere “un’ordinanza sindacale per obbligare le aziende agricole a reperire la manodopera dalle apposite Liste di Prenotazione dei Centri per l’impiego” per poter assestare un duro colpo al lavoro nero e ai caporali. Oltre alle condizioni lavorative, però, c’è anche il dramma delle condizioni di vita in cui sono costretti i braccianti stranieri.

“Nei campi di Nardò c’è un ghetto che risponde al nome di “ex-falegnameria”, distante solo duecento metri dal campo attrezzato con le tende ministeriali e i container Arene- Serrazze, e che ospita (in condizioni indegne per un essere umano) 150/200 braccianti piegati al sistema del caporalato. Una realtà che grida vergogna e che lascia increduli” proseguono Fragassi e Gagliardi.

Quanto emerge dal quadro tracciato dal sindacato anche in questo ambito racconta l’altra verità della vita nei campi, quella più crudele e difficile da risollevare. Se da una parte la zona Arene-Serrazze ha ospitato le nuove strutture d’accoglienza e i nuovi servizi forniti anche grazie alla Regione Puglia, dall’altra, sostiene la Cgil, la realtà svela che “è stato soltanto incrementato il numero di brande dove i braccianti possono riposare dalle fatiche indicibili che sopportano nei campi di raccolta. Un riposo difficile se poi l’area delle tende continua a essere sprovvista di ombreggiatura”.

Quella dell’ex falegnameria è “una realtà paragonabile al ghetto-vergogna di Rignano Garganico. Un piccolo mondo fatto di gerarchie dispotiche, dove anche lo sfruttamento della prostituzione è in mano ai caporali. Almeno 150 lavoratori sono in quell’area, ma altrettanti sono sparsi nei casolari disseminati nelle campagne: centinaia di persone che devono fare i conti ogni giorno con i loro aguzzini, non solo per lavorare, ma anche per mangiare e bere qualcosa. I caporali gestiscono infatti i cosiddetti “ristoranti”: mattatoi a cielo aperto, senza nessuna misura igienica. I caporali affittano i posti-letto: un materasso lercio da sistemare sulla nuda terra, sotto un albero di ulivo, se non si è riusciti a costruire una baracca con cartoni, cellophane e pezzi di legno raccattati qua e là”.

I sopralluoghi effettuati sul campo hanno permesso di appurarne l’esistenza e hanno condotto il sindacato alla conclusione che quello di Nardò “resta un modello che si sviluppa in emergenza, che afferma e normalizza la presenza di campi di accoglienza e che ghettizza invece di includere”.

Così che, anche se “non vi è dubbio che rispetto a qualche anno fa le condizioni generali siano migliorate”, è anche vero che “fino a quando i lavoratori non saranno strappati al giogo dei caporali e delle aziende agricole che li utilizzano per i loro scopi di arricchimento incondizionato, nessuna tenda, nessun container con le docce, nessun serbatoio di acqua potabile potrà restituire dignità, umana e lavorativa, a questi cittadini del mondo”.

L’auspicio dei portavoce del sindacato per il futuro è che “questo, nel Salento, sia l’ultimo anno gestito come un’emergenza”. Obiettivo che si potrà perseguire solo se “da settembre si cominci finalmente a costruire un percorso ragionevole, fatto di azioni concrete per ottenere un cambiamento e di servizi dati non come concessioni ma come diritti, a persone che lavorano. Un percorso condiviso, da subito, con tutti i soggetti interessati”.