Festa dei Santi Patroni, il forte richiamo dell’Arcivescovo alla “carità politica”

LECCE – Niente banda in segno di lutto per i morti del sisma che ha sconvolto il Centro Italia e quel richiamo forte a una dimensione più umana della politica diventato una consuetudine nei discorsi di mons. Domenico D’Ambrosio, arcivescovo della città di Lecce.

L’occasione è il tradizionale messaggio a conclusione della processione dei Santi Patroni Oronzo, Giusto e Fortunato – che apre i festeggiamenti – con una piazza Duomo gremita di fedeli e, tra la gente, tante presenze politiche e istituzionali di rilievo, in primo luogo il sindaco di Lecce Paolo Perrone, giunto ormai a fine consiliatura.

“C’è una dimensione essenziale per la politica ed è l’amore che deve essere presente e penetrare tutti i rapporti. Questa dimensione potremmo definirla come ‘la carità politica’. Lo vediamo e lo constatiamo. Purtroppo è largamente assente: gruppi di potere, clientele, consorterie, poteri forti, inquinano questa nobile arte che serve e fa crescere la qualità della vita. Conseguenze di tutto questo: assenza di dialogo, contrapposizioni, degrado della dialettica politica, aumento delle povertà, sfiducia nelle istituzioni”: questo il passaggio fondamentale nel discorso pronunciato dall’alto prelato, che già in altre occasioni ha invitato chi in vario modo ha in mano lo scettro del comando alla sobrietà e all’attenzione verso gli ultimi.

Un messaggio forte, determinato, il suo, che giunge a solo pochi giorni dalla morte, in un casolare abbandonato in viale Taranto, di un senzatetto. Un episodio che richiama ancora una volta la necessità di una riflessione sulle politiche sociali messe in campo dall’amministrazione nei confronti dei disagiati.

Ed è ai detenuti e a tutto il personale del carcere di Lecce che mons. D’Ambrosio rivolge i suoi saluti a conclusione del suo discorso: non a caso fin dal giorno del suo ingresso in diocesi, l’Arcivescovo scelse la Casa circondariale di Borgo San Nicola come prima tappa dell’inizio del suo ministero episcopale nel Salento nel 2009.

C’è invece emozione nelle parole con cui il sindaco ha commentato la sua presenza alla processione ieri, condita anche da “un pizzico di tristezza. Certamente – aggiunge – è stato un privilegio rappresentare i leccesi e un onore presentarsi in ogni parte del mondo come il sindaco di Lecce e scoprire che la nostra città non è sconosciuta a nessuno”.

Per Perrone “la festa, più di ogni altro, è orgoglio leccese, è il momento per sentirsi comunità, non solo religiosamente e non solo attorno alla fede per i nostri patroni. Con il pensiero alle vittime del terremoto, festeggiamo in modo responsabile e composto, anche perché Lecce noscia ha una sua bellezza delicata e fragile e va rispettata”.