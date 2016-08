Ministro per le Riforme Boschi a Lecce: “Basta un sì per cambiare”. Pd diviso in tutto il Paese

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il ministro per le Riforme costituzionali Maria Elena Boschi sarà a Lecce per illustrare ai cittadini le ragioni del “sì” al referendum costituzionale previsto in novembre.

All’appuntamento saranno presenti il viceministro Teresa Bellanova e i deputati leccesi Salvatore Capone e Fritz Massa, chiaramente schierati per il fronte del sì.

Invitati all’evento anche il segretario provinciale Pd Salvatore Piconese e il segretario cittadino dem Fabrizio Marra. La loro presenza è quasi certa, nonostante tra il numero uno di via Tasso e l’esponente salentina del Governo Renzi i rapporti – come è noto – non siano idilliaci. Strane alchimie di un partito che, in tutto il Paese, stenta a ritrovare la via dell’unità. “La Riforma che cambia l’Italia” è lo slogan dell’iniziativa che si svolgerà alle 19.30 di domenica 28 agosto in Villa comunale. Un’occasione per saperne di più – e per verificare le presenze e le reazioni – su un argomento che spacca il partito e il Paese.

Che il Pd sia diviso – a Lecce come nel resto d’Italia – non è certo una novità, del resto. Anzi, in epoca renziana sembra essere diventata la norma. Soprattutto nei confronti di una riforma che, toccando la Costituzione, tocca anche l’identità stessa della Nazione. E i detrattori accusano il governo di non aver intrapreso un percorso condiviso, di non aver posto realmente in essere tutte le iniziative necessarie a tagliare gli sprechi della politica e di voler spalancare le porte a un premierato assoluto.

Il ministro Boschi, in giro per l’Italia, porta convintamente avanti la proposta del governo, avendo come leitmotiv l’hashtag #bastaunsi. Le ragioni di questa scelta, a detta dell’esponente dell’Esecutivo Renzi, dovrebbero essere quelle di “cambiare l’Italia”, “dare un futuro migliore all’Italia”, “ridurre i costi della politica”, mettere in piedi “un’Italia più semplice”.

Intanto, un dato è certo. Il partito è diviso, anche a Lecce, come in tutto il Paese. Dalla segreteria provinciale non sarebbero partiti ordini di scuderia per una posizione o un’altra. Vero è che a maggio scorso, all’apertura della campagna referendaria per il sì, presero parte ai banchetti esponenti del partito a qualsiasi livello. Ma è anche vero, del resto, che tra i più accaniti fautori del ‘no’ sul territorio c’è il consigliere regionale Ernesto Abaterusso che, in un’intervista rilasciata a ilpaesenuovo.it, si è detto pronto a combattere una battaglia in maniera solitaria.