Tribunale sospende efficacia del provvedimento del Prefetto, Fasano: “Legge Severino a me non applicabile”

GALLIPOLI (Lecce) – “La legge Severino non era a me applicabile”.

L’ex candidato sindaco di Gallipoli Flavio Fasano, sconfitto al ballottaggio da Stefano Minerva, interverrà in conferenza stampa domani 24 agosto alle ore 10.30, nella sala convegni dell’Hotel Bellavista a Gallipoli, allo scopo di spiegare i contenuti e distribuire ai giornalisti presenti il provvedimento con cui il Tribunale, cui Fasano ha fatto ricorso, ha sospeso l’efficacia del provvedimento del Prefetto.

“Giustizia, almeno in parte, è stata fatta”, è il commento dell’associazione civica Gallipoli Futura che sarà presente, domani, con il suo presidente Luigi De Tommasi. Nel corso dell’incontro saranno anche illustrate alla stampa le prossime iniziative politiche in programma e “i riflessi giuridici che sorgeranno in ordine alla illegittimità della seduta del Consiglio Comunale così come tenutosi il 10 agosto scorso”.

“Una delle argomentazioni utilizzate durante la campagna elettorale dagli avversari politici di Gallipoli Futura è stata quella di sostenere che il nostro impegno, ed in particolare la candidatura di Flavio Fasano a Sindaco di Gallipoli, sarebbe stato vanificato dalla sospensione dalla carica per 18 mesi, se fosse stato eletto, per effetto della sentenza di primo grado ed in virtù della Legge Severino”, si ricorda in una nota dell’associazione.

La sospensione dalla carica di consigliere comunale – disposta dal prefetto Claudio Palomba ai sensi della legge Severino – è stato notificato a Fasano il 3 agosto scorso. Ora la vicenda si arricchisce, appunto, di un nuovo capitolo.

“I soloni e i facili profeti, vecchi e nuovi, sono stati smentiti ed i cittadini più influenzabili e creduloni sono caduti nella trappola tesa da Minerva e soci. Non nascondiamo la nostra soddisfazione per la decisione presa dal Giudice del Tribunale di Lecce, e condanniamo nuovamente la strumentalizzazione politica avvenuta in campagna elettorale per contrastare il progetto di Gallipoli Futura e per diffondere notizie che indubbiamente hanno creato incertezza e sbandamento tra gli elettori”, si aggiunge.

“Attendiamo ora – si prosegue – che il Sindaco convochi immediatamente il Consiglio Comunale per convalidare Flavio Fasano alla carica di consigliere comunale”.

I rappresentanti dell’associazione concludono: “Avvieremo le attività di competenza consapevoli che siamo l’unica opposizione esistente in Consiglio Comunale”.