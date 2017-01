[video] – Tentato omicidio di Calignano, tre in manette. Nei filmati le fasi dell’accaduto

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Si erano rifugiati in un appartamento a Lecce, consapevoli di essere ricercati e quindi di doversi tenere lontani dal proprio paese. La loro fuga, però, è durata appena sei giorni: i carabinieri sono riusciti ad individuarli e per loro sono scattate le manette.

La svolta che ha condotto all’arresto di Francesco e Giampiero Russo, padre e figlio di 64 e 27 anni di Nardò ricercati per le pistolettate che hanno quasi ucciso lo scorso lunedì il loro compaesano Gianni Calignano, è arrivata nel primo pomeriggio di ieri. Solo qualche ora prima anche al loro presunto complice Angelo Caci, 48enne di Gela, era toccata la stessa sorte: raggiunto a Garbagna Novarese, piccolo comune piemontese dove risulta domiciliato, i carabinieri hanno potuto stringergli ai polsi le manette dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare che pendeva sulla sua testa.

I dettagli della vicenda sono stati illustrati questa mattina durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche il procuratore aggiunto Antonio De Donno e il pm Stefania Mininni, che ha condotto le indagini con i carabinieri del Nucleo investigativo, della compagnia di Gallipoli e della stazione di Nardò.

I tre arrestati erano stati subito iscritti nel registro degli indagati poiché ritenuti coinvolti nel tentato omicidio del 27enne Calignano. Secondo quanto emerso dalle indagini, rispondono anche di un altro reato, quello di tentata estorsione. Proprio dalla richiesta di pagamento del “pizzo”, una somma di 500 euro, avanzata nei confronti di un imprenditore di Nardò, infatti, sarebbe scaturito l’astio dei Russo e di Caci nei confronti del giovane, sfociato poi nel ferimento a colpi di pistola. Da quanto emerso, infatti, Calignano avrebbe promesso protezione alla vittima dell’estorsione. Una mossa, questa, che non è piaciuta per nulla al trio.

E così quando lunedì mattina hanno incrociato in auto il 27enne nella centralissima Corso Galliano a Nardò, hanno messo in atto la loro vendetta. Per ricostruire quanto accaduto, impresa non facile come sottolineato questa mattina dagli investigatori, si sono rivelati preziosi i filmati di videosorveglianza che riprendono le fasi precedenti e successive all’accaduto.

Nei fotogrammi passati al setaccio, si nota la Volkswagen Passat di Francesco Russo (sequestrata insieme ad un’altra auto di sua proprietà dai carabinieri quando sono andati a cercarlo nella sua abitazione) incrociare una Fiat Croma dalla quale pochi secondi dopo scende il 27enne che si dirige verso quello che è stato individuato come il luogo delle pistolettate. Poi più nulla: i colpi vengono esplosi in direzione di Calignano al di fuori dell’inquadratura, nella quale però riappare poco dopo la vittima che corre con le mani strette al petto verso la macchina da cui era sceso poco prima, guidata da Antonio Duma (arrestato ore dopo per detenzione ai fini di spaccio), il 55enne che lo accompagnerà poi al centro di primo intervento di Nardò.

La prima segnalazione del tentato omicidio ai carabinieri è partita proprio dal presidio sanitario. Niente invece è arrivato da testimoni, nessuna telefonata anche anonima al centralino della stazione di Nardò nonostante il tutto sia accaduto in pieno giorno su una via centrale e trafficata del paese. Gli elementi raccolti hanno comunque permesso di ricostruire il quadro della situazione e di condurre ad una svolta importante con l’arresto dei tre presunti responsabili. Nel frattempo la vittima della sparatoria, dopo essere stata sottoposta a diversi interventi chirurgici, è stata dimessa dall’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove era ricoverato nella mattinata di sabato.

La vicenda, che ancora presenta delle zone d’ombra, resta comunque al vaglio degli inquirenti. Tutti i coinvolti, infatti, sono personaggi con diversi precedenti alle spalle che devono essere inquadrati per bene rispetto all’attuale tessuto criminale del territorio. Per il procuratore De Donno “si tratta di un fatto grave poiché, oltre ad essere un attacco in perfetto stile mafioso, trae origine da un’estorsione realizzata senza alcuna paura di essere identificati, fattore, questo, che denota la sicurezza nell’agire di questi soggetti”.

Il nome di Francesco Russo, identificato come l’esecutore materiale del tentato omicidio, non è nuovo alle cronache giudiziarie. Rapina, sequestro di persona, porto e detenzione di armi sono solo alcuni dei reati per cui è stato già condannato in passato. Russo considerato un personaggio di elevato spessore criminale, più di recente, alla fine del 2010 è stato arrestato nell’ambito dell’operazione “Canasta”, mentre nel novembre del 2015 è divenuta definitiva la confisca eseguita dalla Dia di Lecce di beni a lui riconducibili per 650mila euro.