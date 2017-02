[video] – Scu, 22 arresti nel Salento per traffico di droga ed estorsione. In carcere anche il vicesindaco di Parabita, i nomi

Share 0 Share 0 Share 0

PARABITA (Lecce) – Minacce e volontà di intimidire chiunque, anche il parroco del paese e un maresciallo dei carabinieri, pur di acquisire il totale controllo del territorio, con lo spaccio di sostanze stupefacenti e la gestione delle attività economiche.

A riorganizzare il clan “Giannelli”, storico sodalizio mafioso della Sacra corona unita con a capo il boss ergastolano Luigi Giannelli, è il figlio di quest’ultimo, Marco Antonio, di 32 anni, uno dei destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare, 19 in carcere e 3 ai domiciliari, che i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Lecce hanno eseguito all’alba nel territorio di Parabita e nei paesi limitrofi, tra cui Matino, Collepasso, Ugento e Taurisano.

Ventidue le persone arrestate con le pesanti accuse, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione illegale di armi, corruzione e altri delitti, aggravati dalle finalità mafiose.

Tra gli indagati accompagnati in carcere compare il vicesindaco di Parabita e assessore con delega allo Sport Giuseppe Provenzano, 53enne, eletto da pochi mesi. Per gli investigatori, il politico avrebbe fornito contribuiti al sodalizio, assicurando finanziamenti alle famiglie e ai detenuti, e anche lavoro. Negli anni precedenti, in qualità di assessore ai Servizi sociali, avrebbe, infatti, impiegato alcuni sodali come operatori ecologici nell’impresa dei rifiuti. Era il loro “santo in paradiso”, così come se stesso si sarebbe definito durante un colloquio intercettato dai militari, minacciando di smettere di esserlo se avessero continuato a pretendere. Il tutto per ricevere in cambio sostegno nelle elezioni amministrative nel mese di maggio scorso. Per lui l’accusa è di concorso esterno in associazione.

Medesimo il reato dal quale dovrà difendersi l’imprenditore Pasquale Aluisi, 53enne, anche in manette nel blitz di questa mattina. Titolare di un’agenzia funebre, stando a quanto emerso dalle indagini, avrebbe versato periodicamente somme di denaro al clan al fine di ottenere il monopolio nel settore. Si sarebbe anche rivolto agli esponenti del sodalizio per commissionare attentati ai danni di un’impresa concorrente locale affinché si facesse da parte: al gestore venne incendiata l’auto.

In arresto per corruzione è invece finito Lorenzo Mazzotta, 45enne di Collepasso, infermiere dell’Asl di Lecce ed ex consigliere comunale, accusato di aver percepito indebitamente somme di denaro per sostituire i campioni per le analisi del Sert e fare così ottenere il rilascio della patente di guida a Marco Antonio Giannelli, poichè ritirata.

Dalle intercettazioni sarebbero emersi anche propositi intimidatori da rivolgere a don Angelo Corvo, parroco della chiesa San Giovanni Battista di Parabita. Sua “colpa” quella di aver esternato ai media, tramite interviste, il desiderio di vedere assicurati alla giustizia i responsabili del brutale omicidio di Paola Rizzello e della figlioletta Angelica Pirtoli, avvenuto nel marzo del 1991, giorno in cui entrambe scomparvero nel nulla. Avvertimenti erano in programma anche ai danni dei familiari dell’attuale collaboratore di giustizia Massimo Donadei, per anni referenti del boss Luigi Giannelli, e di un maresciallo dei carabinieri, che il sodalizio riteneva responsabile di aver importunato una ragazza del posto, amica di Giannelli.

Quanto alle attività illecite portate avanti dal “nuovo” sodalizio, settore di maggiore interesse si conferma lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana e cocaina. Responsabile del narcotraffico il capo, Marco Antonio Giannelli. Il 32enne, come spiegato dagli inquirenti, provvedeva all’acquisto della droga, impartiva gli ordini su come commercializzarla e faceva confluire parte degli introiti nel cosiddetto “punto”, una sorta di cassa comune che veniva utilizzata per assicurare sostentamento agli affiliati in carcere e alle loro famiglie. Suoi fidati collaboratori Orazio Mercuri e Besar Kurtalija, che si sarebbero occupati dell’approvvigionamento delle stupefacente, Cristiano Cera e Vincenzo Costa, fornitori, Marco Seclì e Federico Fracasso, spacciatori.

Le aree territoriali di riferimento per affermare il proprio “potere” erano sostanzialmente tre: Parabita, che era sotto la responsabilità dello stesso Giannelli, Matino, con referente Costa, e Collepasso, comune affidato a Cosimo Paglialonga. Ogni movimento sarebbe stato “seguito” e disposto dal carcere. Indicazioni sarebbero stati, infatti, forniti da Donato Mercuri e Claudio Donadei, reclusi e uomini di fiducia del boss Luigi Giannelli, attraverso colloqui nella casa circondariale con i propri familiari.

I dettagli dell’operazione, denominata “Coltura”, sono stati forniti questa mattina durante una conferenza stampa, alla quale ha preso parte il procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia Antonio De Donno, che ha richiesto al gip di Lecce Alcide Maritati l’ordinanza di custodia cautelare relativa all’importante e tempestiva indagine, avviata nel 2013 e condotta dai carabinieri del Raggruppamento operativo speciale, da settembre al comando del maggiore Gabriele Ventura, che ha preso il posto del colonnello Paolo Vincenzoni.

I nomi degli arrestati: Marco Antonio Giannelli, 32enne di Parabita; Orazio Mercuri, 46enne di Parabita; Besar Kurtalija, 29enne di Parabita; Claudio Donadei, 43enne di Parabita, già detenuto; Mauro Ungaro, 33enne di Taurisano; Matteo Toma, 47enne di Parabita; Marco Seclì, 31enne di Parabita (ai domiciliari); Giovanni Picciolo, 34enne di Parabita; Cosimo Paglialonga, 61enne di Collepasso; Fernando Mercuri, 53enne di Parabita; Lorenzo Mazzotta, 45enne di Collepasso (ai domiciliari); Donato Mercuri, 52enne di Parabita, già detenuto; Adriano Giannelli, 40enne di Parabita; Federico Fracasso, 30enne di Casarano (ai domiciliari); Antonio Fattizzo, 45enne di parabita; Antonio Luigi Fattizzo, 20enne di Parabita; Leonardo Donadei, 50enne di Parabita; Vincenzo Costa, 52enne di Matino; Fernando Cataldi, 25enne di Collepasso; Cristiano Cera, 24enne di Ugento; Giuseppe Provenzano (vicesindaco di Parabita), 53enne; Pasquale Aluisi, 53enne di Parabita.

Tra le foto degli arrestati era stata inserita, per un disguido, quella di una persona totalmente estranea ai fatti: ci scusiamo con il diretto interessato e con i lettori.